Zajistí si Montreal účast v play off? Boston se může přiblížit prvnímu místu na východě

Blíží se konec základní části, a tak budou v noci k vidění další zápasy kanadsko-americké NHL. Karty už jsou víceméně všem týmům rozdány, co se účasti v play off týče, ale přece jen je tu ještě pár malých otazníků. Jeden z nich může po nočních zápasech zmizet, jelikož Montreal by v případě výhry nad Torontem, nebo v případě prohry Vancouveru, už měl stoprocentní jistotu účasti v nadstavbě.

01:00 Boston Bruins – New York Rangers

Boston byl ještě před několika zápasy na hraně play off, ale zlepšené výkony Medvědů jim už přinesly jistotu toho, že si i v letošní sezóně si zahrají v play off. Jako výborný tah se ukázalo přivedení Taylora Halla, který si ve druhé formaci dobře rozumí s Davidem Krejčím. Jako nejpravděpodobnější soupeř Bruins v prvním kole play off se zatím jeví Pittsburgh, avšak ani to ještě není zdaleka stoprocentně jisté.

Jezdci se v dubnu nadechovali k tomu, že by ještě zabojovali o play off, ale poslední zápasy se jim nepovedly, a tak už je jisté, že pro svěřence Davida Quinna sezóna po následujících dvou zápasech skončí. Poslední dvě utkání Newyorčané odehrají proti Bostonu.

01:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks

Carolina je v současné době vůbec nejlepším týmem celé NHL, což je možná pro mnohé alespoň trochu překvapující fakt. Hurikáni mají na svém kontě už devětasedmdesát bodů a v posledních zápasech mají velmi dobrou formu, jelikož se jim povedlo vyhrát už pět utkání za sebou. Poslední dvě výhry 6:3 a 5:2 byly právě proti Chicagu, které vyzve Carolinu také dnes.

Černí jestřábi dlouhou dobu drželi čtvrtou pozici Centrální divize, avšak to už pár týdnů neplatí. V průběhu sezóny se zvedl Nashville a také Dallas, a tak je Chicago až na šesté pozici s nulovou šancí na play off. Pro Dominika Kubalíka a spol. tak po následných třech zápasech sezóna v Americe skončí.

01:00 New York Islanders – New Jersey Devils

Ostrované mají už dlouhou dobu relativní jistotu play off, ale je nutno říct, že závěr základní části z jejich strany povedený příliš není. Z posledních sedmi zápasů porazili pouze dvakrát městského rivala, což je pro zlepšení sebevědomí před play off málo. Newyorčanům nyní patří čtvrtá pozice se stoprocentní jistotou účasti v play off.

Ďáblové už dlouhou dobu nemají větší motivaci podávat nějaké oslnivé výkony, ale i přesto se na jejich hokej nedívá vůbec špatně. Většinou v jejich zápasech padá dost branek, a v poslední době dokonce i častěji do sítě soupeřů. Z posledních pěti zápasů New Jersey vyhrálo hned čtyři.

01:00 Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

Pittsburgh se dlouhou část sezóny motal okolo čtvrté pozice východní divize, ale poslední týdny se jim vyvedly na výbornou, a tak je jejich účast v play off nějaký ten den stoprocentně jistá. Pro Tučňáky je důležité, že se nedávno uzdravil Jevgenij Malkin, který má pár utkání na konci základní části na rozehrání, aby byl pak v play off důležitým článkem týmu, především v přesilových hrách, které často rozhodují.

Buffalo je beznadějně na posledním místě divize a už se na tom nic nezmění. Šavle už dlouhou dobu pouze dohrávají současnou sezónu, protože nemají na play off vůbec žádný nárok. Poslední dva zápasy však Buffalo zvládlo, když v obou nastoupil do brány Šavlí osmadvacetiletý Michael Houser, který si připsal první dva starty v NHL.

01:00 Toronto Maple Leafs – Montreal Canadiens

Toronto i nadále šéfuje Severní divizi a už to vypadá, že hokejisté Maple Leafs také tuto kanadskou část ligy v základní části vyhrají. V prvním kole play off na 99% narazí na jeden tým z dvojice Montreal Canadiens, Winnipeg Jets. Toronto má hned dva hráče v desítce nejproduktivnějších hokejistů ligy. Na čtvrté pozici je Mitchell Marner s bilancí 18+46, o dvě pozice níže se nachází Auston Matthews, který je s bilancí 39+24 nejlepším střelcem letošní sezóny, což už se nejspíše v posledních kolech nezmění.

Montreal vstoupil do této sezóny velmi dobře, ale druhá půlka základní části už tak dobrá ze strany Canadiens není. V průběhu ročníku došlo k výměně trenéra a výsledky se nijak razantně nezlepšily. Montreal sice ještě nemá úplnou jistotu postupu do play off, ale už je velmi blízko. Kanadský celek z Montrealu trápí poměrně široká marodka – Carey Price, Shea Weber, Tomáš Tatar, Brendan Gallagher, Paul Byron a mimo hru z osobních důvodů je také Jonathan Drouin, a tak to Canadiens budou mít v následujících zápasech poměrně složité.

03:00 Edmonton Oilers – Vancouver Canucks

Edmonton v letošní sezóně ukazuje, že může být velmi nebezpečným týmem. Největší roli v týmu má již hodně krát omílané duo Connor McDavid – Leon Draisaitl, ale pozadu nejsou ani další hráči, kteří také prožívají velmi povedené sezóny. V top stovce bodování je ještě Tyson Barrie, Darnell Nurse a Ryan Nugent-Hopkins. Olejáři už mají play off jisté, a tak bude v závěru základní části upřen zrak na Connoru McDavidovi, kterému schází už jen sedm kanadských bodů, aby dosáhl na magickou metu sta bodů i ve zkrácené sezóně. Má na to ještě pět utkání, což by při jeho současné formě neměl být velký problém, aby této mety dosáhl.

Vancouver vinou koronaviru delší dobu nehrál, a tak se nabízela varianta, že by při dobrém konci základní části ještě mohly Kosatky proniknout do play off, jelikož měly spoustu zápasu k dobru, ale vůbec se jim nedaří. Z posledních šesti zápasů odjížděl Vancouver vždy poražen, a tak je postup do play off už pouze matematicky možný, nikoliv prakticky.

