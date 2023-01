Zákaz tabletů! Tortorella udělal razantní krok. Přidají se ostatní?

Už to není žádná novinka. Když při záběru na lavičku vidíte, jak se tři hráči sklánějí nad tabletem, ani se vám to nezdá divné. Doba pokročila a i toto je jednou z možností, jak zvrátit zápas na svou stranu. Jiný názor má ale John Tortorella.

Ten totiž minulý týden tablety zakázal. Na lavičce Philadelphie je v dohledné době neuvidíte.

Důvod je jednoduchý. Podle Tortorelly to pozornost hráčů strhává jinam. Nesoustředí se tolik na zápas, nežijí v něm a spíše hledají chyby na obrazovce.

„Pokud chceme, aby naši hráči rostli, musí se soustředit na každé střídání,“ popisoval své rozhodnutí. „S tabletem v ruce hledáte každou prkotinu. Chyby, které se stanou, mají vidět trenéři. My jim něco řekneme a oni se pak ještě dívají na tablet. Mají toho plnou hlavu – místo toho by se měli soustředit na další střídání.“

Víceméně obecně se ví, že Tortorella patří spíše do staré školy. Necháme na každém z vás, jestli udělal dobré rozhodnutí, nebo ne, nicméně jeho svěřenci se za něj postavili.

„Je to dobré, někdy se na to totiž díváme až moc. Jasně, někdy se chceme podívat na to, co se stalo, jindy na to ale civíme bezdůvodně,“ přiznal centr Flyers Morgan Frost.

Zvyk je ale železná košile. „V posledních pár zápasech jsem se natahoval za sebe, abych si ten tablet podal, a nebyl tam,“ usmál se Frost.

Pochopení ale přišlo i od dalšího ligového trenéra. „Chápu, co tím John myslí. Pro trenéry je to vlastně dost frustrující. Chcete, aby se hráči připravili na další střídání,“ přikývl trenér Jets Rick Bowness. „A na nic se nenachystáte, když koukáte do displeje. Chápu, že si kluci chtějí vzít nějaký poznatek z toho, co se stalo. Ale i já jsem se několikrát přistihl u toho, že jsem svým hráčům řekl, ať se na to vykašlou a dají se dohromady na příští střídání.“

Zajímavá věc se stala například v minulé sezoně, kdy Mika Zibanejad jel sám na branku a trefil tyčku. Na lavičce si vzal automaticky tablet, ale vedle sedící Chris Kreider pro to neměl pochopení.

„Koukal se na to a slyšel jsem, jak začal pochybovat o tom, co udělal. To se mi fakt nelíbilo. Brankáře překonal, měl smůlu na tyčku. Není potřeba to vůbec řešit,“ říkal tehdy Kreider, jenž se zmíněným tabletem třískl o zem.

