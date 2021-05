Zamíří Norrisova trofej do Colorada? Makar brzdí nadšení

Letošní sezona nabídla hned několik vynikajících výkonů na modré čáře. V souvislosti s Norrisovou trofejí, která se uděluje právě nejlepšímu zadákovi, byli zmiňovaní například Victor Hedman, Shea Theodore či Adam Fox. Tak trochu se ale zapomíná na Calea Makara, obránce Avalanche. Ten přitom odvádí skvělé výkony a mnozí experti ho vidí jako jednoho z hlavních kandidátů na zisk zmiňované trofeje. Sám hráč se na to však necítí.

„Jsem poctěn, že se v souvislosti s Norrisovou trofejí zmiňuje moje jméno, ale nevím, jestli by tomu tak mělo být. Někteří kluci měli lepší sezonu,“ řekl skromně dvaadvacetiletý obránce.

Faktem je, že vynechal pár zápasů kvůli zranění a v některých utkáních nevypadal úplně stoprocentně. To je však součást hokeje, málokdy se někomu povede sezona bez chyb. Co se týče produktivity, tu klasicky šroubuje nahoru. Je jediným obráncem, který odehrál více jak deset utkání a má průměr více než bodu na zápas. Přesněji jich získal 43 v 41 kláních.

„Ani tak bych neměl být zmiňovaný jako kandidát,“ zopakoval Makar.

Je více než pravděpodobné, že Makar trofej jednou získá. Otázkou pouze je, kdy to bude. Připomenout by se hodilo také to, že žádný obránce v historii Avalanche Norrisovu trofej nikdy nevyhrál. A to se v Denveru vystřídala spousta zvučných jmen. Například John-Michael Liles, který je druhým nejproduktivnějším bekem organizace.

„Získávat body je samozřejmě extrémně důležité. Je jedno, jestli vedete bodování, nebo máte skvělý průměr na zápas. Lidé to jednoduše sledují,“ vysvětloval Liles. „Kromě toho je ale podstatné to, jaký má obránce vliv na tým. Ne občas, ale v každém zápase.“

To je možná jeden z faktorů, proč se Makar letos nedočká. V této sezoně odehrál vinou zranění pouze 41 utkání, zatímco jeho konkurenti se pohybují v hladinách, které atakují třeba i 55 zápasů. To je bez jednoho zápasu celá sezona.

„Abyste získali Norrisovu trofej, musíte být také zdravý. Je důležité odehrát toho co nejvíc. Není to jenom o bodech, ale také o tom, že jste svým spoluhráčům k dispozici téměř pořád,“ dodává Kyle Quincey, další bývalý obránce Colorada.

Letos to asi Makarovi nevyjde, konkurence je opravdu velká. Ale byl by téměř hřích, kdyby u trofeje v následujících letech nepózoval právě mladý Kanaďan.

„Jestli tu trofej do čtyř let nezíská, budu šokován. Není to otázka jestli, ale kdy,“ zopakoval Liles.

