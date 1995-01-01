Zamotaná situace. Zájemci o Zachu volají denně, Kämpf dokonce opustil farmu, chce přemýšlet

3. listopadu 12:00David Zlomek
Ve dvou různých koutech NHL prožívají čeští útočníci velmi odlišné chvíle, ale oba mají jedno společné: nejistou budoucnost. Zatímco v Bostonu se kolem Pavla Zachy znovu rozbíhají spekulace o výměně, v Torontu řeší David Kämpf, co bude dál s jeho kariérou poté, co se ocitl mimo sestavu Maple Leafs.
Podle informací Richa Grahama z portálu RG volají vedení Bruins v posledních dnech kluby prakticky denně, nejčastěji právě kvůli Zachovi. „Dostávají denně nabídky, hlavně na Zachu,“ potvrdil jeden ze zdrojů. „Vím, že Vancouver ho chce opravdu hodně.“
V případě, že by Boston přece jen zvažoval změny, mohl by podle téhož zdroje požadovat výměnou za Zachu obránce Victora Manciniho z Vancouveru, kterého Bruins sledovali už během jeho univerzitních let.
Zájem o Zachu přitom není ničím novým, už v létě se o něj zajímali také Calgary Flames, kteří se sami snaží dostat z krize. Elliotte Friedman tehdy informoval, že Flames shánějí ofenzivní posilu, ale teď spíš zvažují, zda nezačít prodávat místo nakupování.
Dalším možným směrem, který se v zákulisí zmiňuje, je Edmonton. „Dokázal bych si představit, že by se Zacha výborně hodil do třetího útoku,“ uvedl jeden ze zdrojů pro RG. „Bruins a Oilers spolu v posledním roce udělali už dva obchody, takže tam vazba existuje.“
Zatímco Zacha má v Bostonu pevnou pozici v top šestce a o jeho budoucnosti se jedná hlavně v rovině spekulací, David Kämpf řeší mnohem nepříjemnější realitu. Elliotte Friedman v pořadu Saturday Headlines uvedl, že český centr si vzal pár dní na rozmyšlenou o své budoucnosti a s farmářským týmem není, v posledních dvou utkáních na soupisce nebyl.
Kämpf, který byl před sezonou umístěn na waiver list a poslán na farmu do AHL, momentálně nehraje ani za Toronto Marlies. „Je v situaci, kdy je frustrovaný. Chce hrát NHL a všichni vědí, že na to má. Jenže jde o kombinaci složitého rozpočtu a přetlak na soupisce,“ řekl Friedman.
Možnost, že by Kämpf sám ukončil kontrakt, jak to letos udělali jiní hráči, se podle Friedmana zatím nejeví jako pravděpodobná: „Ještě mu zbývají zhruba čtyři miliony dolarů, takže si to musí dobře promyslet.“
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.