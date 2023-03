Zaparkované hvězdy, debakl, třetina bez střely! Tampa je v krizi, padla pětkrát za sebou

Byl to prazvláštní pohled, jaký NHL do té doby nejspíš nikdy nenabídla. Steven Stamkos, Brayden Point a Nikita Kučerov, tři nejproduktivnější hráči Tampy v této sezoně, proseděli poslední třetinu proti Buffalu na střídačce. Nevídaná záležitost. A žel bez (okamžitého) efektu. Tampa se Šavlemi prohrála 4:7 a následně – v neděli večer – schytala ostudný debakl od Caroliny. Hurrikáni i díky třem bodům Martina Nečase vyhráli 6:0. Bolts navíc byli naprosto bezradní.

Že si ligová star nedobrovolně posedí na střídačce? To se tu a tam stane. Výchovnou lekci zažil třeba Patrik Laine, své o tom ví i Alex Ovečkin.

Ale by se trenér rozhodl zaparkovat svá tři největší ofenzivní esa? To je jako kdyby pittsburští Pens v polovině devadesátých let najednou chtěli hrát bez Jaromíra Jágra, Rona Francise a Maria Lemieuxe. Slovy stand-up komika Petra Vydry: "Psycho!".

Jestli je ovšem v NHL kouč, kdo si tohle může dovolit, je to právě Jon Cooper. Je jedenáctou sezonu u mančaftu, patří k nejrespektovanějším machrům v oboru, dvakrát dovedl Tampu ke Stanley Cupu, kádr dokonale zná.

Co na tom, že kurážný tah ihned nezabral? Zaprvé po bitvě je každý generál a zadruhé Cooper sleduje jiné cíle než výsledky dvou zápasů v základní části. "Je to signál pro nás pro všechny," chápal Cooperovo gesto Anthony Cirelli, centr druhé pětky Blesků.

Dříč a srdcař Pat Maroon zase věřil, že trio znamenitých kejklířů to od Coopera vezme a zareaguje nejlepším možným způsobem.

Proč vlastně "Coop" posadil kapitána, Kučerova a Pointa? Z prostého důvodu, hráli laxně a zavinili tři branky Sabres.

"Tohle je nejlepší liga na světě vy musíte jít na led a makat naplno. Čeká se od vás určitá úroveň hry a patřičný zápal, vždyť hrajete proti těm nejlepším hokejistům. Obojí chci vždycky vidět u všech našich hráčů a u nich jsem to neviděl," podotkl Cooper po partii s Buffalem.

Motivací samozřejmě pro něj byl i fakt, že Tampa směřovala ke čtvrté porážce za sebou, své nejdelší sérii neúspěchů v sezoně. A to prostě nechcete. Pokusil se tak vyslat směrem k týmu důraznou, jednoznačnou zprávu.

Jak už víme, nezafungovala. Zatím.

Zda se zcela minula účinkem, ukážou až další týdny. Teď je vhodná doba spíše na konstatování faktů než na hodnocení. Lightning přibyla na konto pátá porážka za sebou, proti Carolině neměli Cooperovi chlapci nárok, byli o krok pozadu a ve druhé třetině nevypálili ani jednou mezi tři tyče.

Ne, že by Stamkos a spol. podali zcela mdlý výkon, jejich nikterak optimální rozpoložení se jen dostalo do kontrastu s lehkostí a v báječné formě hrajícími Canes. Pro kdekoho by byl debakl 0:6 po předchozí sérii porážek smrtící ranou, Tampa ale bude chtít ukázat, že je nezlomná.

Byť přišla o Victora Hedmana, byť Andrej Vasilevskij poodkrývá mezery ve svém stylu, byť jsou na místě titulky o krizi.

Není hluboká a Cooper věří, že může rychle skončit. Spoléhá na pomoc od zkušených borců – včetně těch, co o víkendu posadil, sám chce hráčům napumpovat do žil sebevědomí.

"Nacvičené akce nám teď nevycházejí, chybí přesnost i správné načasování. Proto je naše hra pomalejší," vysvětluje Cooper, proč je loňský finalista teď snadnou kořistí. Jak z toho ven? "Musíme tvrdě pracovat, hráči i trenéři," velí. A Stamkos se přidává: "Opřeme se do toho."

Další prohry by byly značně znepokojující, teď ale není čas panikařit.

Krize potká během sezony každého, ta opravdu kvalitní mužstva se s ní umí popasovat, leccos se díky ní naučit a vyjít z ní jako vítězové. Silnější než předtím. Bude tohle ten případ?

