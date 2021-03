Zápas Bostonu v ohrožení. I tak se bude hrát devět zápasů

Čtvrteční nálož NHL nabídne deset utkání. Teda možná. Zápas mezi Buffalem a Bostonem je v ohrožení, jelikož obě mužstva zrušila své tréninky vzhledem ke covidovému protokolu. Na plánu jsou ale i další zápasy, mezi těmi nejzajímavějšími je například střet Colorada s Minnesotou.

00:00 New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins

Devils v minulém zápase konečně zvítězili doma, bylo to poprvé od 25. ledna! Soupeř byl sice Buffalo, ale dva body se počítají. To Penguins půjdou na led s vědomím, že poslední utkání prohráli. Bylo to nejtěsnějším rozdílem proti Bostonu. Tučňáci předtím drželi šňůru šesti výher v řadě a hrají ve velké pohodě. Půjde o první vzájemný střet v letošní sezoně.

00:00 Buffalo Sabres – Boston Bruins

Zápas plný otazníků. Tím prvním je, jestli se bude vůbec hrát. Oba týmy totiž mají v den utkání trable s covidem. Když se ale bude hrát, bude to pro Buffalo první zápas v sezoně bez odvolaného trenéra Kruegera. Možná tak zafunguje efekt šoku. Ani Bruins nejsou v ideální kondici. Jejich výsledky jsou jako na horské dráze. Proti komu jinému se pořádně chytit?

00:00 New York Islanders – Philadelphia Flyers

Islanders ve svém posledním zápase “konečně“ prohráli. Po sérii devíti vítězství nestačili na Capitals. Letos ale hrají parádní hokej a trenér Trotz si může mnout ruce, jelikož jeho tým pohodlně míří do play off. To Flyers o něj budou muset tvrdě bojovat. Zatím jsou těsně pod postupovými místy, navíc naposledy je Rangers zesměšnili devíti góly.

00:00 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets

Stejně jako Islanders, i Hurricanes přišli v posledním zápase o svou dlouhou sérii osmi výher. Trochu překvapivě se zastavila na ledě Detroitu. Nyní se však Carolina vrací domů, kde je tradičně silná. Ve své divizi je v tomto ohledu vůbec nejlepší. Blue Jackets nemají vůbec dobrou formu, z posledních pěti zápasů vyhráli jediný. Od svého dnešního soupeře navíc letos dostali už patnáct gólů.

00:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks

Lídr divize proti čtvrtému celku. Očekává se tvrdý boj, jenž byl k vidění i v nedávných vzájemných zápasech, které se odehrály v Chicagu. Na své poměry je v poslední době Tampa Bay dost nevyrovnaná. Střídá prohry s výhrami, které jsou mnohdy až v po prodloužení či nájezdech. Blackhawks už se na floridské klima stihli aklimatizovat, jelikož odehráli dva zápasy na ledě Panthers. Odtud však nevezou ani bod.

00:00 Florida Panthers – Nashville Predators

Florida tahá čtyři výhry v řadě, a i nadále pokračuje ve své smělé jízdě. Nejen, že ofenziva, kterou táhnou esa Barkov s Huberdeauem, funguje líp a líp, nicméně dle mnohých fanoušků je vidět i zlepšení v obraně. Zlepšit se nutně potřebují i Preds. Méně bodů v jejich divizi získal jenom Detroit. Naposledy ale překvapili na ledě Lightning, kde domácí porazili 4:1.

00:30 Detroit Red Wings – Dallas Stars

Pro Dallas je to pořád málo. V posledních zápasech sice začal sbírat body, nicméně letos prohrál už sedm zápasů v prodloužení či nájezdech. To je sedm bodů, které můžou v konečném součtu chybět. Zdá se, že týmu pořád něco chybí. Dnes to Stars nebudou mít nejlehčí, jelikož Red Wings ukázali, že dokážou potrápit kohokoliv. V uplynulých dnech porazili Hurricanes i Lightning.

02:00 Edmonton Oilers – Winnipeg Jets

Souboj o to, kdo se dotáhne na čelo divize. Oba soupeři mají 38 bodů, první Toronto má o dva víc. Očekává se velice vyrovnaný zápas, který se může překlopit na kteroukoliv stranu. Oilers v posledním zápase nadělili sedmičku Calgary, Jets zase uzmuli cenný druhý bod proti Montrealu. Za domácí hraje v šíleném tempu McDavid, v týmu hostů dokáže zazářit třeba Kyle Connor.

02:00 Colorado Avalanche – Minnesota Wild

Domácí se po nepřesvědčivých výkonech proti Coyotes a Ducks konečně rozhoupali k lepším výsledkům a vyhráli už čtyřikrát za sebou. Vypadá to, že se úplně uzdravil MacKinnon, své schopnosti ukazují také borci z druhých útoků, v čele třeba s Burakovskym. Hosté se pomalu dostávají do role černého koně a díky svému účinnému hokeji jsou na druhém místě divize. Borci jako Zuccarello, Kaprizov či Fiala dokážou protivníkovi pořádně zatopit.

03:00 Anaheim Ducks – Arizona Coyotes

Domácí vyhráli z posledních patnácti zápasů dva. Ne, nespletli jsme se. Jedním z důvodů může být nevyrovnanost a nezkušenost. Ducks totiž dokázali porazit Colorado, ale pak třeba dostat šestku od Sharks. Coyotes zůstávají za očekáváním jakbysmet. Naděje na play off však stále žije. Zápasy dnešního typu musí parta kolem Phila Kessela zvládnout.

