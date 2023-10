Zápas plný obratů! Z výhry se radují Capitals

Dneska v noci se odehrál jediný zápas. New Jersey v domácím prostředí hostilo Washington a tentokrát nedokázalo najít cestu k vítězství.

NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS

4:6 (0:3, 4:0, 0:3)

Zápas obratů pro Capitals





V New Jersey se odehrál hodně bláznivý zápas. Hokejisté Washingtonu měli velmi dobrý vstup do utkání a v první třetině se ujali tříbrankového vedení. Druhá část byla úplně jiná. New Jersey v ní ukázalo svoji ofenzivní sílu, dalo čtyři branky a otočilo výsledek ve svůj prospěch. To ale nebyl v tomto zápase jediný obrat. O ten druhý se postarali Capitals, kteří v závěrečných dvaceti minutách dali znovu tři góly a dokráčeli k vítězství 6:4.

Branky a nahrávky

25. Toffoli (Meier, J. Hughes), 26. Meier (J. Hughes, Toffoli), 27. Hischier (Bratt, Marino), 31. Toffoli (L. Hughes, J. Hughes) – 7. Mantha (Protas), 16. D. Strome (Ovečkin, Wilson), 18. Milano (Oshie, Kuzněcov), 41. D. Strome (Kuzněcov, Carlson), 43. McMichael (Mantha, Bäckström), 59. Ovečkin.

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 20:00

Vítek Vaněček (NJD) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 37:13

Hunter Shepard (WSH) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 37:13

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu: TM 0, čas na ledě 22:14

Tři hvězdy utkání

1. Dylan Strome (WSH) - 2+0

2. Tyler Toffoli (NJD) - 2+1

3. Jack Hughes (NJD) - 0+3

