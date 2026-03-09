Zápas sezóny v Buffalu! Colorado zdolalo Minnesotu po nájezdech

9. března 5:19Jan Šlapáček
Celkem se odehrálo sedm utkání a jedno z nich má nakročeno k tomu, aby se stalo nejlepším v celé sezóně. Buffalo s Tampou předvedlo neuvěřitelnou bitvu, která měla naprosto všechno.
V Buffalu se odehrál zápas, na který se bude dlouho vzpomínat. Celkem padlo patnáct gólů, rozhodčí rozdali 102 trestných minut a především se událo několik pořádných zvratů. Sabres nejdříve přišli o své vedení 4:1, Tampa následně ztratila vedení 7:5. A pokud si někdo myslel, že zápas za stavu 7:7 dokráčí do prodloužení, tak se mýlil, protože Buffalo dotáhlo obrat do zdárného konce a vyhrálo 8:7.
Sabres tímto vítězstvím navíc přeskočili Tampu v tabulce a dostali se na první místo v Atlantické divizi.
Ještě předtím se odehrál velice napínavý duel v Coloradu, kde se představila Minnesota. Po tuhém boji došel zápas za stavu 2:2 do samostatných nájezdů, ve kterých ten rozhodující proměnil Nathan MacKinnon.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild
3:2sn. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
33. MacKinnon (Kadri), 53. N. Roy (Kulak, Kiviranta), rozh. náj. MacKinnon – 45. Kaprizov (Q. Hughes, Eriksson Ek), 48. Sturm (Faber).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 34 | Přesilová hra: 0/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 63:56
Jesper Wallstedt (MIN) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 64:29
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 1 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 25:01
Tři hvězdy utkání
1. Scott Wedgewood (COL) - 32 zákroků
2. Jesper Wallstedt (MIN) - 34 zákroků
3. Nathan MacKinnon (COL) - 1+0
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins
5:4pp. (0:1, 1:2, 3:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
35. Činachov (Rakell, E. Karlsson), 47. Dewar (Shea, Šilovs), 47. Mantha (Novak, Solovjov), 52. Mantha (Wotherspoon, E. Karlsson), 61. Novak – 10. Zacha (M. Geekie, McAvoy), 29. Zacha (Arvidsson, Aspirot), 33. Pastrňák (E. Lindholm), 49. Zacha (Arvidsson, Aspirot).
Statistika
Střely na bránu: 39 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:17
Joonas Korpisalo (BOS) – 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 60:17
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 3+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59
David Pastrňák (BOS) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:25
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Mantha (PIT) - 2+0
2. Pavel Zacha (BOS) - 3+0
3. Thomas Novak (PIT) - 1+1
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning
8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Branky a nahrávky
9. Doan (T. Thompson, Byram), 23. Zucker (Dahlin, T. Thompson), 26. Tuch (T. Thompson, Östlund), 32. Tuch (Byram), 47. Carrick (Benson, Kesselring), 52. Dahlin (T. Thompson, Byram), 55. Zucker (McLeod), 56. Doan (Zucker, Dahlin) – 28. Perry (Kučerov, D. Raddysh), 33. Kučerov (D. Raddysh), 35. Girgensons (Gourde, Moser), 38. Moser (C. Geekie), 41. Kučerov (Hagel, Moser), 46. Point, 50. Hagel (D. Raddysh, Kučerov).
Statistika
Střely na bránu: 42 – 28 | Přesilová hra: 4/7 – 1/2 | Trestné minuty: 45 – 57
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 21 zákroků, 7 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 59:21
Jonas Johansson (TBL) – 34 zákroků, 8 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 58:54
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 9, čas na ledě 06:47
Tři hvězdy utkání
1. Josh Doan (BUF) - 2+0
2. Jason Zucker (BUF) - 2+1
3. Tage Thompson (BUF) - 0+4
Dallas Stars - Chicago Blackhawks
4:3pp. (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
17. Bastian (Bichsel, Bäck), 41. Bourque (Bunting), 50. Hryckowian (Bourque, Lindell), 61. Heiskanen (Duchene) – 7. Bertuzzi (Levšunov, Nazar), 9. Rinzel (Teräväinen, O. Moore), 59. Bedard (Teräväinen, Nazar).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 19 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:32
Arvid Söderblom (CHI) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Miro Heiskanen (DAL) – 1+0
2. Mavrik Bourque (DAL) – 1+1
3. Connor Bedard (CHI) – 1+0
New Jersey Devils - Detroit Red Wings
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
4. Seider (P. Kane, Copp), 27. J. van Riemsdyk (Seider, P. Kane), 51. Shine (J. van Riemsdyk, Seider).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00
John Gibson (DET) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 39:52
Cam Talbot (DET) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:45
Tři hvězdy utkání
1. Moritz Seider (DET) - 1+2
2. James van Riemsdyk (DET) - 1+1
3. Patrick Kane (DET) - 0+2
Anaheim Ducks - St. Louis Blues
0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky
25. Kyrou (Neighbours, C. Fowler), 31. Drouin (Broberg, Snuggerud), 33. Snuggerud (R. Thomas, Holloway), 56. Suter (Bučněvič, Holl).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 35 | Přesilová hra: 0/6 – 1/3 | Trestné minuty: 14 – 27
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 57:58
Joel Hofer (STL) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:31
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 14:18
Tři hvězdy utkání
1. Joel Hofer (STL) – 22 zákroků
2. Jimmy Snuggerud (STL) – 1+1
3. Jackson LaCombe (ANA) – 0+0
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers
2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky a nahrávky
34. Hanifin (Marner), 57. Eichel (Marner) – 24. Frederic (Bouchard, C. Dach), 43. Podkolzin, 52. Draisaitl (McDavid), 59. K. Kapanen (McDavid, Ekholm).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:27
Connor Ingram (EDM) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46
Tři hvězdy utkání
1. Leon Draisaitl (EDM) - 1+0
2. Mitchell Marner (VGK) - 0+2
3. Connor McDavid (EDM) - 0+2