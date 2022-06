Zápis do historie! Perry si zajistil prvenství v unikátní statistice

Corey Perry se díky trefě ve třetím finálovém zápasu proti Coloradu zapsal do historických tabulek nejslavnější ligy světa. Sedmatřicetiletý veterán se probojoval do finále se čtyřmi různými celky, za všechny dokázal skórovat. To se doposud žádnému hokejistovi nepodařilo.

Corey Perry přišel do Tampy v létě loňského roku. Bylo to pár měsíců poté, co Lightning porazili ve finále Stanley Cupu Canadiens. Za Montreal tehdy nastupoval i Perry, který si v celé sérii připsal jediný kanadský bod. Už rok předtím poznal hořkost porážky ve finále, tehdy však v dresu Dallasu.

Mnohokrát se stalo, že se hráči objevili ve finále třikrát v řadě. Ale pouze ve dvou případech se stalo, že oblékal hokejista v každém roce jiný dres. Perry napodobil Mariána Hossu z let 2008–2010. Legendární Slovák si postupně zahrál za Pittsburgh, Detroit a Chicago.

„Je to celé zvláštní, ale i zábavné. Doufám, že do třetice to vyjde,“ hodnotil celou situaci Corey Perry. „Člověk se snaží najít místo, kam by zapadnul co nejlépe,“ komentoval své změny dresů v posledních letech.

Zkušený matador do kabiny Blesků skvěle zapadl. Pozitivně se na jeho adresu vyjádřil i generální manažer celku z Floridy: „Zvlášť pro naše mladší hráče je výborným mentorem, ale nejen to – pro trenéry zase platí za cenného parťáka, se kterým probírají strategii.“

Nyní se člen Triple Gold Clubu zapsal do historických tabulek nejslavnější ligy světa. Ve třetím utkání proti Coloradu pečetil vysokou výhru 6:2 přesilovkovým gólem. Což znamenalo jeho první finálovou trefu za Tampu. Ve finálových sériích zapsal vstřelené branky za čtyři různé týmy. To se dosud jinému hokejistovi v NHL nepodařilo. Góly ve finálové sérii v dresu tří různých celků zvládli vstřelit například Phil Esposito či Petr Sýkora.

Zkušeného kanadského hokejistu si chválí i spoluhráči v kabině. „Kdybych měl nějak spočítat, co všechno pro nás Perry znamená, bylo by to na dlouho,“ začal McDonagh. „Když je potřeba něco říct, řekne to. Pokud je potřeba něco udělat, udělá to. Je to formát. A prokazuje to celou kariéru.“

První prsten za výhru poháru má z dob, kdy byla jeho kariéra na samotném začátku. S Anaheimem slavil v roce 2007. Nyní má Perry šanci zvednout Stanley Cup nad hlavu podruhé v kariéře.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+