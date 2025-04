Zapomeňte na drahé hotely! Mladé hvězdy NHL nacházejí útočiště u legend

Macklin Celebrini musel před startem své první sezony v NHL vypořádat nejen s očekáváními, která na něj jakožto jedničku draftu San Jose Sharks byla kladena, ale i s běžnými životními záležitostmi – například kde bude bydlet. Přestože jeho rodina se přestěhovala do Kalifornie už v roce 2018, jejich domov je od stadionu Sharks vzdálený přes hodinu cesty. A tak se zrodilo partnerství s klubovou legendou. To však v posledních letech není nic neobvyklého, jak popisuje TSN.

Řešení nakonec nabídla samotná klubová legenda – Joe Thornton. Budoucí člen Hokejové síně slávy, který v roce 2022 ukončil svou bohatou kariéru, otevřel Celebrinimu dveře svého domu a vzal ho pod svá křídla. Osmnáctiletý talent z Vancouveru tak mohl strávit svou nováčkovskou sezonu po boku hráče, jenž byl sám kdysi jedničkou draftu a prošel si podobnou cestou.

„Joe je neuvěřitelně pozitivní,“ popsal Celebrini život pod jednou střechou s ikonou Sharks. „Vždycky přináší energii a radost. Nikdy to nevypadá, že by měl špatný den.“

Podobné soužití s veterány není v NHL ničím neobvyklým. Mladé hvězdy často hledají zkušené mentory, kteří jim pomohou adaptovat se na život profesionálního hokejisty. Connor McDavid, když v roce 2015 vstoupil do NHL, bydlel u spoluhráčů Taylora Halla a Luka Gazdice. Sidney Crosby se po příchodu do Pittsburghu na několik let nastěhoval k Mariovi Lemieuxovi, který byl nejen jeho spoluhráčem, ale i majitelem Penguins.

„Jste mladý kluk a přijdete do kabiny, kde jsou spoluhráči otcové od rodin,“ vzpomínal McDavid. „Potřebujete někoho, kdo vám ukáže, jak věci chodí – kdy a kde máte být, jak se chovat. To jsou věci, které si nevygoolíte.“

Celebrini přitom není jediným nováčkem Sharks, který se zabydlel u klubové legendy. Jeho spoluhráč Will Smith si našel domov u Patricka Marleaua, historicky nejlepšího střelce San Jose. V minulosti podobnou cestu zvolili i další mladíci – například Robert Thomas, který po příchodu do St. Louis bydlel s Keithem Tkachukem, někdejším hvězdným útočníkem a otcem Bradyho a Matthewa Tkachuka.

Ne všichni si ale podobné soužití oblíbí. Bo Horvat se jako osmnáctiletý nováček ve Vancouveru rozhodl jít vlastní cestou. „Jsem samostatný člověk,“ vysvětlil své rozhodnutí. „Mám své rutiny a nerad lidem lezu do života.“

Connor Bedard, který se loni ocitl ve stejné pozici jako Celebrini, si v Chicagu zařídil vlastní byt, ale přiznal, že rozhodování nebylo jednoduché. „Hodně jsem nad tím přemýšlel. Nakonec mi ale hodně pomohlo, že za mnou polovičku času někdo z rodiny dojížděl.“

Dallaská hvězda Wyatt Johnston zase strávil dvě sezony pod střechou Joea Pavelskiho, což považuje za obrovskou výhodu. „Hrál jsem spoustu hokeje se synem Joea Pavelskiho a sledoval NHL očima člověka, který toho tolik dokázal. Tohle bych nikdy nezažil, kdybych bydlel sám.“

