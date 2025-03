Zapomeňte na staré Bruins. Také Marchand odchází

Mluvilo se o tom a on sám docela klidně řekl, že to neovlivní. Jako by byl s odchodem smířený. Přitom v Bostonu strávil celou kariéru, v roce 2011 tady vyhrál s partou kolem Bergerona, Krejčího a Cháry Stanley Cup. Svou cestu ale skončí jinde.

Brad Marchand se právě stal hráčem Floridy Panthers. K výměně došlo v posledních minutách před uzávěrkou přestupů. Boston získá za kapitána druhé kolo v draftu 2027, které se podmíněně může stát prvním kolem 2028.

David Pastrňák ztratil dalšího skvělého spoluhráče. Prakticky bez náhrady. Diskuse jsou plné znechucených komentářů, že klubová legenda a superstar odešla v podstatě zadarmo.





Still pending league call, but told Brad Marchand is going to Florida — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) March 7, 2025



Marchand byl draftován Bostonem v roce 2006 ve třetím kole. Cestu do NHL si prošlapával na farmě, kde hrál skoro do dvaadvaceti let. Pak se ale chytil a hned ve své první kompletní sezóně slavil Stanley Cup. V play off 19 body (11+8) ve 25 zápasech dokázal, jak platným umí být hráčem. Lepší byli tehdy jen Bergeron (20) a Krejčí (23).

Třikrát vyhrál s Bruins Prezidentovu trofej pro nejlepší tým základní části (2014, 2020, 2023), pětkrát získal divizní titul, třikrát si zahrál finále (2011, 2013 s Jaromírem Jágrem, 2019).

Především Marchandovy zkušenosti z play off jsou k nezaplacení. Hrál ho dohromady dvanáctkrát, ve 157 utkáních nasbíral 138 bodů (56+82). Solidní výkonnost potvrzoval i v tomto roce, kdy byl pořád se 47 body (21+26) druhým nejproduktivnějším hráčem Bruins.

V tuto chvíli je zraněný a jeho návrat je očekáván v řádu týdnů.

Marchandovi končí po sezóně smlouva a jelikož mu klub dosud novou nenabídl, dalo se odtušit, že Don Sweeney a Cam Neely rozborku Bruins dotáhnou a rozpráší sestavu úplně. Mimochodem, právě končící osmiletý kontrakt na 49 miliónů patřil k nejvýhodnějším v NHL.

Čas ukáže, jestli Marchandova změna dresu na závěr kariéry bude jen trapným přílepkem, jako v případě Mikea Modana (z Dallasu do Detroitu), začátkem častého stěhování, jako třeba u Paula Coffeyho, anebo se mu podaří, co po jeho boku kdysi dokázal Mark Recchi.

Ten v roce 2006 ve 38 letech odešel před uzávěrkou přestupů do Caroliny a na konci sezóny zvedl nad hlavu svůj druhý pohár. Na závěr kariéry přestoupil do Bostonu a ve 43 letech slavil potřetí.

