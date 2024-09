Zařazená zpátečka? Kdeže! Máme pořád tým na titul, myslí si Hedman

Tampa Bay Lightning bude mít v této sezoně hodně proměněný tým, ale podle Victora Hedmana je cíl stále stejný: vyhrát Stanley Cup. „Rozhodně,“ neváhal s odpovědí. „To je samozřejmě cíl každého, kdo vstupuje do sezony, ale skutečně cítím, že máme tým, který může bojovat o titul.“

Hedman a Lightning vyhráli Stanley Cup v letech 2020 a 2021, ale to bylo s kapitánem Stevenem Stamkosem. Ten už v Tampě Bay nepůsobí, protože podepsal čtyřletou smlouvu na 32 milionů dolarů s Nashvillem poté, co odehrál prvních 16 sezon své kariéry v NHL za Lightning, z toho 15 jako Hedmanův spoluhráč.

„Bylo to samozřejmě těžké,“ řekl Hedman o odchodu Stamkose. „Byli jsme hodně v kontaktu, ale když to fakt přišlo a já si uvědomil, že se nevrátí, byl to samozřejmě šok.“

Hedman, který v minulé sezoně zaznamenal druhý největší počet asistencí (63) a bodů (76) ve své kariéře, řekl, že Lightning budou postrádat víc než jen Stamkosův přínos na ledě.

„Je to nejlepší hráč, který kdy oblékal dres Lightning,“ řekl třiatřicetiletý hráč. „Měl 500 gólů, 1000 bodů, 1000 zápasů, dva poháry, několik ocenění a byl kapitánem více než deset let. Ale bude chybět v šatně i na cestách, všude. Bude to hodně jiné, když přijdete do šatny a neuvidíte ho.“

Přesto jsou Lightning připraveni jít dál a upevnit vítěznou mentalitu, nicméně podle Hedmana to nebude vůbec snadné, zejména v těžké Atlantické divizi.

„Když se podíváte na naši divizi, je super těžká,“ přikývl Hedman. „Posledních pár let jsme to byli my, Florida, Boston a Toronto. Teď se k tomu přidala Ottawa, Montreal a Buffalo. Montreal se zlepšuje. A Detroit. Právě jsem zmínil všechny týmy v naší divizi, všechny se zlepšují. Takže pro nás je důležité, abychom uchopili začátek, to je základ.“

Přestože Lightning přišli o Stamkose, posílili svou palebnou sílu, když podepsali sedmiletou smlouvu na 63 milionů dolarů s útočníkem Jakem Guentzelem a roční smlouvu s Camem Atkinsonem. Výměnou s Predators získali zpět obránce Ryana McDonagha. A to už tak špatně nezní.

„Musíme nové kluky zapojit do věcí, které děláme, co nejrychleji jim pomoct se aklimatizovat, pokusit se mít dobrý kemp a od toho se odpíchnout,“ zavelel Hedman.

