Záře reflektorů, tlak? To je moje, libuje si Slafkovský. Slovák, co převzal pochodeň

Když vidí Tomáš Tatar, velezkušený forvard Slovenska a jedna z nejvýraznějších person olympijského výběru, jak válí pod pěti kruhy Juraj Slafkovský, spokojeně se usmívá. Je rád, že machři typu Pavola Demitry, Miroslava Šatana, Mariánů Hossy a Gáboríka nebo právě něj samotného našli nástupce. Někoho, kdo se ujal role tahouna. "Jsem rád, že se našel hráč, co převzal pochodeň. Já už jsem trošku starší a těší mě, že je náš hokej v dobrých rukou," říká pětatřicetiletý kapitán o Slafkovském, který v Miláně začal tam, kde v Pekingu skončil, a navrch přidal ještě nadstavbu ve formě vyspělejší hry i asistencí.
10 zápasů pod pěti kruhy. 10 gólů.
To je ta bilance, co bije do očí, a kterou vyzdvihují média napříč hokejovým světem.
Jak je možné, že Slafkovský opět na olympijských hrách řádí, i když je konkurence mnohem tvrdší než před čtyřmi lety v Číně? Zásadní je, samozřejmě vedle obdivuhodného kumštu jedničky draftu z roku 2022, nátura.
Slafkovskému se jednoduše nerozklepou kolena z důležitosti zápasu či prestiže scény. Měl to v sobě vždycky. A zároveň mu tuhle odolnost vůči tlaku, ba náklonnost k výzvám, pomohlo vypilovat současné klubové působiště.
Hraje totiž za Canadiens. Na hokejem poblázněném trhu, kde vysoká očekávání semlela nejednoho talentovaného borce.
"Já si užívám každý zápas, kdy hraju pod drobnohledem. Chvíle, kdy se na mě upíná pozornost... znám to z Montrealu. Jsem rád v té pozici," povídá pro NHL.com jednadvacetiletý kanonýr.
V Itálii pomohl k přímému postupu do čtvrtfinále šesti body, ale že by podléhal nějaké satisfakci? Kdepak! "Ten turnaj doopravdy začíná až teď," hlásí před soubojem s Německem o postup do medailových bojů. "Teď je ta chvíle, kdy je potřeba se opravdu ukázat."
Tohle je přesně jeho styl.
On nehledá výmluvy, berličky, neskrývá se někde ve stínu. Ne každému je to po chuti, kdekdo mu vyčítá absenci skromnosti a pokory, jenže ke úspěšnému střelci, týmové hvězdě, porce zdravého sebevědomí patří. Lídr by neměl působit unyle, sklesle... Tím nikoho nenahecuje. Ani sebe.
A třeba Tatar o kometě s dvacítkou na dresu říká: "Je to skvělý člověk, Je fajn mít ho kolem sebe."
Slafkovskému se už podle NHL.com povedlo poskočit na druhé místo mezi slovenskými olympijskými střelci - 10 góly za 10 partií dorovnal Šatana (ten ovšem potřeboval 22 mačů), vládcem prozatím zůstává Hossa (14 branek v 19 kláních).
A Tatar, veterán, který loni vyměnil NHL za švýcarskou NL (hraje za Zug), poznamenává: "Už teď má výkonnostní strop hodně vysoko a myslím si, že herně může ještě růst. Jsem rád, že mohu být na začátku jeho cesty a pomoci mu v dalším rozvoji."
Klíčová zkouška pro "bratov" právě přichází. Čtvrtfinále s Němci.
Zámořský web The Score vyhlíží, až nechtěně trefně, výtečné představení od Šimona Nemce. Hlavní téma je ovšem jiné: vynikne opět Slafkovský? Jestli chce pomýšlet na zopakování bronzu, případně jeho přebití, bude jeho další náramný výkon potřeba.
A jak víte, košický rodák se takových misí nebojí.
