Zaryho zranění straší Flames. Dostane hvězdný talent dlouhý kontrakt?

Vedení Calgary Flames zůstává klidné. Generální manažer Craig Conroy věří, že podpis nové smlouvy s Connorem Zarym je jen otázkou času. Tak proč to vázne?

Zary, chráněný volný hráč, je poslední větší položkou na letním seznamu Flames. Jednání s jeho zástupci už běží několik týdnů a přestože se zatím neblíží do finále, klub si zachovává optimismus. Představa Flames je údajně kratší, tzv. přechodná smlouva, zatímco sám hráč by rád získal delší kontrakt.

„Jednáme. Je to pomalé,“ řekl Conroy ve středu, krátce poté, co klub oznámil tříleté prodloužení smlouvy s Martinem Pospíšilem. „I u Pospíšila to trvalo dva až tři měsíce. Pak se to najednou zrychlí a je to hotové. Věřím, že u Connora to dopadne podobně.“

Třiadvacetiletý Zary patří mezi nejzajímavější mladé hráče Flames. Vybrán byl v prvním kole draftu 2020 a už několikrát ukázal, že má potenciál být kreativním lídrem útoku. Od 1. prosince do 5. ledna byl jedním z nejproduktivnějších hráčů týmu, když nasbíral 10 bodů ve 14 zápasech, více zvládli jen Nazem Kadri a Jonathan Huberdeau.

Jenže sezonu mu pokazila dvě zranění kolene. Nejprve 7. ledna proti Anaheimu, pak koncem března, což znamenalo definitivní konec ročníku. Dohromady odehrál 54 zápasů a zaznamenal 27 bodů (13+14). A právě to teď komplikuje vyjednávání, Flames váhají, zda ocenit jeho potenciál, nebo zatím relativně omezené výsledky v NHL.

„S každým hráčem to trvá jinak dlouho. Ale Connor je pro nás obrovská priorita a smlouvu podepíšeme. Obě strany jen musí najít společnou řeč,“ dodal Conroy.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+