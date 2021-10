Zásah pro Pastrňáka s Kubalíkem. Vladař podržel Calgary, chytal i Vejmelka

Také sobotní hrací den nabídl velkou porci přípravných utkání před novou sezonou NHL. Z českých a slovenských hokejistů se však gólově prosadili jen David Pastrňák s Dominikem Kubalíkem.

Pastrňák otevřel skóre utkání mezi Bostonem a Rangers, již ve třetí minutě využil přesilovou hru. Jeho Bruins ovšem padli 3:4 v prodloužení. Na straně vítězného týmu si připsal jednu asistenci Libor Hájek.

Kubalík pomohl Chicagu k výhře nad St. Louis, v 52. minutě upravil výsledek na konečných 5:1. Tento duel se hrál na neutrální půdě v Independence.

Skvělou partii odchytal Dan Vladař, jenž se blýskl 21 zákroky na ledě Seattlu a přispěl k vítězství Calgary v poměru 4:1. Do třetí třetiny duelu Arizony s Anaheimem naskočil Karel Vejmelka a také on slavil výhru.

Výsledkový servis



NEW YORK ISLANDERS vs. NEW JERSEY DEVILS

1:2 pp (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky:

4. Bellows (Barzal, Palmieri) – 56. Jankowski (Talvitie, Wotherspoon), 64. Šarangovič (Ochotiuk, Talvitie)

Česká & slovenská stopa:

Christián Jaroš (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě --:--

Marián Studenič (NJD) – 0+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě --:--

ARIZONA COYOTES vs. ANAHEIM DUCKS

4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky:

20. Chychrun (Eriksson, Strålman), 26. Larsson (Timmins, Ljubuškin), 48. Eriksson (Provolněv, Galchenyuk), 55. Chychrun (Timmins, Dzingel) – 23. Henrique PPG (Zegras, Fowler), 24. Lundeström (Terry, Manson), 44. Rakell PPG (Silfverberg, Zegras)

Česká & slovenská stopa:

Karel Vejmelka (ARI) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 19:37

Jan Jeník (ARI) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:59

Dmitrij Jaškin (ARI) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:43

EDMONTON OILERS vs. WINNIPEG JETS

4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky:

18. Puljujärvi PPG (Draisaitl, McDavid), 33. Shore (Perlini, Nurse), 35. Puljujärvi (McDavid, Foegele), 59. Nugent-Hopkins (Draisaitl) – 4. Connor (Vesalainen, Toninato), 52. Scheifele (Chisholm, Ehlers), 54. Morrissey (Svečnikov, Lowry)

Česká & slovenská stopa:

Kristian Reichel (WPG) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:15

MONTREAL CANADIENS vs. OTTAWA SENATORS

2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky:

34. Gallagher PPG, 41. Suzuki (Toffoli, Petry) – 14. Stützle (Brännström, J. Brown)

Česká & slovenská stopa:

Do tohoto utkání nezasáhl žádný český ani slovenský hráč.

PHILADELPHIA FLYERS vs. WASHINGTON CAPITALS

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky:

6. Giroux PPG (Couturier, Yandle), 42. Atkinson (Lindblom, Ristolainen), 57. Laughton (Aube-Kubel) – 4. Protas PPG (van Riemsdyk, Sgarbossa)

Česká & slovenská stopa:

Michal Kempný (WSH) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:34

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:50

BOSTON BRUINS vs. NEW YORK RANGERS

3:4 pp (3:2, 0:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky:

3. Pastrňák PPG (Bergeron, McAvoy), 6. Bergeron (Reilly, Marchand), 14. Marchand SHG (Lyle, Studnicka) – 4. Strome (Lundkvist, Hájek), 20. Blais PPG (Lundkvist, Lafrenière), 52. Rooney TS + SHG, 62. Lafrenière

Česká & slovenská stopa:

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:04

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:59

Libor Hájek (NYR) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:18

DETROIT RED WINGS vs. COLUMBUS BLUE JACKETS

5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky:

2. Hirose (Barber, Leddy), 19. Pearson (Leddy), 35. Larkin PPG (Leddy, Veleno), 55. Veleno PPG (Larkin, Raymond), 59. Larkin PPG (Raymond, Hirose) – 42. Meyer (Cassels, Harrington)

Česká & slovenská stopa:

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:39

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42

NASHVILLE PREDATORS vs. TAMPA BAY LIGHTNING

6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky:

2. Carrier (Novak), 34. Olivier (McCarron, Luff), 39. Cousins (Grimaldi, Fabbro), 40. Kunin PPG (Granlund, Josi), 52. Tomasino PPG (Carrier, Cousins), 57. Grimaldi (Cousins, Ekholm) – 37. Katchouk

Česká & slovenská stopa:

Andrej Šustr (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:27

ST. LOUIS BLUES vs. CHICAGO BLACKHAWKS

1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky:

1. Krug (Bozak) – 3. Borgström, 18. C. Dach, 31. Entwistle (Khaira), 37. Hardman (Borgström), 52. Kubalík (K. Dach, Kurashev)

Česká & slovenská stopa:

Michael Frolík (STL) – 0+0, - účast, - střel na bránu, TM 0, čas na ledě --:--

Jakub Galvas (CHI) – 0+0, - účast, - střel na bránu, TM 0, čas na ledě --:--

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, - účast, - střel na bránu, TM 0, čas na ledě --:--

KUBYYYYY



It’s 5-1 ladies and gents! pic.twitter.com/RNzpaL1XuZ — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 3, 2021

SEATTLE KRAKEN vs. CALGARY FLAMES

1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky:

30. Dunn PPG (Donskoi, Wennberg) – 20. Froese PPG (Välimäki, Stone), 24. Stone (Pospíšil), 29. Gawdin SHG, 52. Mackey (Kylington, Gawdin)

Česká & slovenská stopa:

Dan Vladař (CGY) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal --:--

Adam Ružička (CGY) – 0+0, - účast, - střel na bránu, TM 2, čas na ledě --:--

Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, - účast, - střel na bránu, TM 0, čas na ledě --:--

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+