Zase… Ani nevím, co říct, máme v sobě prázdno, smutnil Nylander

Počtvrté za posledních 11 let se Toronto Maple Leafs po prohraném sedmém zápase s Bostonem Bruins rozloučili se sezonou. Opět se tak rozjede koloběh otázek. Co trenér, co hlavní hvězdy, co vlastně dál? Na to má Toronto celé léto, hráči teď ale koušou obří zklamání. Dokonalý obrat byl totiž blízko.

Je to jedno vítězství v sérii play off za posledních 20 let. A šestkrát v řadě prohráli sedmý zápas od roku 2013.

"Mluvíme o tom už dlouho a dlouho se snažíme prorazit," smutnil trenér Sheldon Keefe. "Jediné, co řeknu, je, že jak se tým semknul v tomto posledním týdnu a v průběhu celé sezony, bylo to něco jiného. Jádro, o kterém mluvíte, není jiné. Kluci kolem byli jiní, pocit kolem týmu byl jiný, hráli jsme jinak."

Bohužel pro Maple Leafs a jejich zástupy věrných, dlouho trpících fanoušků výsledek jiný nebyl.

"Prošli jsme toho společně hodně," řekl Auston Matthews o jádru týmu. "Je to hra centimetrů a my jsme se přes ně nedostali. Ale je zřejmé, že během let člověk roste a my jsme se k tomu nesmírně přiblížili."

Začaly také debaty, co by kdyby. Matthews měl údajně velké nespecifikované problémy, William Nylander zase vynechal první tři zápasy série.

"Upřímně řečeno, je to na prd," odpověděl Švéd. "Byli jsme opravdu blízko a v sérii jsme bojovali. Nevím, co na to říct. Je to teď prázdný pocit."

Co se stane teď?

Matthews a Nylander se zavázali dlouhodobými smlouvami. Mitchi Marnerovi zbývá do konce smlouvy jedna sezona, podobně je na tom John Tavares. Zvlášť poslední dva jsou pod obří palbou kritiky, Marner dlouhodobě.

Je to hlavolam, před kterým stojí talentovaný tým, který opět neuspěl.

"Je těžké smířit se s tím, že je konec," dodal gólman Ilja Samsonov.

