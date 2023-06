Zase on! Verhaeghe opět hrdinou píšící historické řádky

Florida Panthers čekala na podobný okamžik od svého vstupu do NHL v sezoně 1993/94. V naplněné aréně Floridy se Carter Verhaeghe ujmul role hrdiny, když v prodloužení vystřelil výhru v prodloužení. Bylo to poprvé, co se Panthers radovali z výhry v samotném finále.

„Když hrajete v tak pokročilé části sezony, jsou to právě tyto momenty, které vás drží při životě a udržují ve hře,“ řekl útočník Panthers Sam Reinhart. „Nikdo nehraje v klíčových momentech lépe než on. Je to neuvěřitelné."

Po kolikáté už, chtělo by se říct. V posledních dvou sezónách vede Verhaeghe v play off v počtu vítězných gólů (sedm) a gólů v prodloužení (čtyři).

Nejde přitom jen o obyčejné zápasy. Třeba loni vstřelil vítězný gól v prodloužení, když Panthers porazili v šestém utkání prvního kola Washington 4:3 a poprvé od roku 1996 vyhráli sérii play off. V této sezóně vstřelil vítězný gól v prodloužení v sedmém utkání prvního kola.

„Je to jeden z těch, kteří to v sobě prostě mají,“ řekl kapitán Panthers Aleksander Barkov. „Má neuvěřitelnou střelu. Kdykoli vystřelí, je to nebezpečné, ať už střílí odkudkoli. Mít takového chlapa na ledě v prodloužení je vždycky výhodou. Puk mu dám klidně kdykoliv.“

Tento gól by mohl být jeho nejdůležitější v kariéře. Ale i v historii Floridy. Panthers se ve finále objevili poprvé od roku 1996, kdy je smetlo Colorado Avalanche. První a druhé utkání prohráli na ledě soupeře a doma je čekal přetěžký úkol.

„Je to úžasné,“ říká o finálové zkušenosti Barkov, který je v týmu Panthers od chvíle, kdy si ho v roce 2013 vybrali na draftu NHL jako dvojku. „Nebudu lhát. Jsem tu už dlouho, teď jsme na tom absolutně nejlépe. Hrát před těmito fanoušky, to je něco.“

Souhlasil i hlavní hrdina dne. „Vyhrát v prodloužení před domácími fanoušky… To dodá spoustu energie,“ řekl Verhaeghe.

