Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

V posledních dvou letech pro sebe pokaždé uzmul Art Ross Trophy. Dohromady ji vyhrál už třikrát (2019, 24, 25). V konkurenci MacKinnona s McDavidem jde o špičkový počin. Art Ross Trophy poslední roky rozhodně nevisí nízko. Tuto sezónu začal poněkud vlažně, ale jestli si někdo myslí, že mu ve 32 letech dochází dech, plete se.
Kučerov se zase dere na vrchol!
Od Vánoc chytil neskutečný lauf. V posledních 19 zápasech 47 bodů. Jen jednou vyšel v té době bodově naprázdno. Kučerov prostě v novém roce dominuje, McDavida stáhnul od 22. prosince o 14 bodů, MacKinnona o 17 bodů. Podívat se můžete zde.
V noci proti Buffalu byl u všech čtyř gólů Tampy (1+3), v neděli s Bostonem také 4 body (1+3). Kučerov měl prsty i ve vítězné brance Jakea Guentzela patnáct vteřin před koncem prodloužení.
„Má oči i vzadu. Víš, že to od něj přijde,“ chválil tvořivého parťáka autor vítězné trefy.
Kučerov bodoval doma podeváté v řadě.
Mimochodem, na přelomu roku odehrál devět vícebodových zápasů za sebou (2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 4, 2). Což je šestnáctá nejdelší série tohoto druhu v dějinách ligy. Nejvíc vícebodových duelů v řadě měl v sezóně 1985-86 Wayne Gretzky (16). Vysoko je i Jaromír Jágr, v sezóně 1995-96 takto uhrál 10 zápasů. Na přehled nejlepších se můžete podívat zde.
Výsledkem všeho je, že se Kučerov dotáhl na 90 bodů, a to tři zápasy letos vynechal. MacKinnon je na 91 bodech, McDavid na 95 bodech. Za elitní trojkou je odstup devíti bodů.
Kučerov si na rozdíl od svých konkurentů v produktivitě odpočine. Rusové na olympiádě nestartují a jejich hráče tak čeká dlouhé volno.
Klidně počítejte, že tenhle chlapík ještě do boje o Art Ross Trophy řádně promluví.
