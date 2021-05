Zase ti Rusové. Kuzněcov a Samsonov oslabili Caps, po suspendaci jsou na COVID listině

Zkraje sezony se tajně sešel na hotelovém pokoji s parťáky, a jelikož mu posléze vyšel pozitivní test na koronavirus, musel Ilja Samsonov krajany prásknout. Alex Ovečkin, Dmitrij Orlov i Jevgenij Kuzněcov doplnili talentovaného gólmana na COVID listině, Washington byl pro smích a navrch za porušení ligových předpisů dostal pokutu. Teď má ruská klika v kabině Capitals další problém. Samsonov a Kuzněcov v závěru základní části nedodrželi týmová pravidla a chybí na ledě v klíčových duelech o čelo Východní divize.

Washington tento týden plní novinové stránky především kvůli Tomu Wilsonovi a vyhrocenému dvojzápasu s newyorskými Rangers.

Při pohledu na všechny ty bitky, trestné minuty a veškerý humbuk kolem bylo jednoduché opomenout, že Kuzněcov se Samsonovem do vypjatých mačů nezasáhli. Nechyběli přitom kvůli zranění, ale z disciplinárních důvodů.

Je to pár dnů, co pozdě dorazili na týmový sraz, a kouč Capitals Peter Laviolette se rozhodl rázně zakročit. Prohřešky proti nastaveným regulím? Na to je uznávaný trenér extrémně háklivý, což ostatně svého času poznali třeba Jeff Carter s Mikem Richardsem v Philadelphii.

Laviolette vyřadil oba hříšníky ze sestavy, což jistě nečinil s lehkým srdcem. Minimálně Kuzněcovův ofenzivní um by se býval Washingtonu hodil v napínavé přetahované o první místo v ukrutně vyrovnané divizi.

Do médií jen prohodil, že situaci kolem Kuzněcova se Samsonovem vyřeší za zavřenými dveřmi v kabině. Zcela podle zvyklostí v NHL nechtěl prát špinavé prádlo před novináři. Výsledkem byly zmíněné dvě absence ruského tandemu.

Kdekdo čekal, že se Kuzněcov se Samsonovem na led vrátí v noci na sobotu proti Flyers, jenže oba dva opět chyběli. Tentokrát z jiného, byť souvisejícího důvodu, oba se oficiálně ocitli na COVID listině. Podruhé v sezoně.

Momentálně je tedy ve hvězdách, kdy budou opět k dispozici.

Pro Washington jde o krajní nepříjemnost, vždyť postrádá i zraněného kapitána Ovečkina. Navrch by těsně před play-off Caps rádi ladili formu, místo toho řešili Wilsonovo běsnění a disciplinární prohřešek Samsonova s Kuzněcovem.

Už se ozývají i hlasy, že by ambiciózní klub měl zvážit, zda se mu vyplatí dál na oba "recidivisty" sázet. "Kuzy" má už hodně pošramocenou pověst, od roku 2018, kdy zásadně pomohl ke Stanley Cupu, hodně utrpěla.

Například tím, že měl předloni před zápasem o bronz s Českem na mistrovství světa pozitivní test na kokain. O skandálu, který odstartovala videonahrávka, zprvu lhal. Poté co ho usvědčil laboratorní vzorek, dostal na mezinárodní scéně stopku na čtyři roky.

V NHL hraje, ale výkonnostně zaostává za svými nejlepšími sezonami. U mnohých fanoušků Capitals se vykoupí leda výjimečným play-off, kdy opět přispěje ke stříbrnému poháru.

A Samsonov? Toho nečekaně vystrnadil z pozice jedničky Vítek Vaněček. Český gólman se navíc na rozdíl od svého rivala vyhýbá pokleskům, provází ho renomé poctivého pracanta. Třeba zůstane ve Washingtonu po létě jenom on.

Generální manažer Brian MacLellan už ukázal, že se kurážných rozhodnutí nebojí. Byť mohou být bolestná.

