Zastání od kouče, fór s jmenovkou, geniální číhaná i 8 pasů. Nečas upoutal davy

20. května 19:00Tomáš Zatloukal
3:4, pětasedmdesát procent. Taková je šance, že Stanley Cup letos vyhraje i někdo z českých hokejistů! Podle papírových předpokladů je kolosálnímu úspěchu nejblíž ten, co vstupuje do konferenčního finále v náramném rozpoložení a coby druhý nejproduktivnější hráč svého mančaftu – ano, jedenáctibodový Martin Nečas!
Zatímco proti LA Kings, až na pár záblesků, i vyloženě mocných, nebyl úplně vidět a slyšel na svou adresu kritiku, druhá runda nabídla mnohem veselejší obrázek.
A to nejen kvůli tomu, že se kdekdo, včetně Nečase samotného, pobaveně zasmál kanadskému žertíku, jehož se „žďárský expres“ stal terčem. Před čtvrtým mačem s Minnesotou vyjel na led při tréninku se jmenovkou „Kaner“. Ano, i legendární Američan nosí číslo 88. S Nečasem je spojuje také bravurní technika hole a přehled na ledě.
Martin Necas has a sticker on his back that says "Kaner"
Třeba je za tím ještě něco víc, nějaká interní legrace, to už ale ví jen kabina.
Kdo „Nečimu“ pásku popsanou fixem na záda přidělal? Naznačil, že to nejspíš to byl kapitán Avs. Gabriel Landeskog pak novinářům s šibalským úsměvem naoko zaskočeně tvrdil: „Neměl jsem s tím vůbec nic společného.“
„Oběť“ šprým ocenila, přičemž dotaz využila k vychválení mimořádné atmosféry v týmu. „Jsme jako rodina, držíme pohromadě, věříme jeden ve druhého,“ liboval si Nečas.
V sérii s Wild každopádně zaujal hlavně kumštem. Nastřádal devět bodů, s osmi asistencemi byl ze všech plejerů za druhé kolo letošního play-off nejlepší! A potvrdil slova coloradského kouče Jareda Bednara, který pronesl, že tepání do Nečasových výkonů ve vyřazovacích bojích možná kdysi mělo jistou relevanci, ale teď už není vůbec na místě.
Navíc prohodil: „Marty udělal spoustu práce na tom, aby se stal komplexnějším hráčem.“
Nejlepší moment?
Fanoušci Lavin asi nikdy nezapomenou na chvíli, kterou Nečas rozhodl o osudu celého divizního derby. Na asistenci na postupový gól. Nejprve mistr světa z roku 2024 v prodloužení pátého duelu pohotově „vyčíhl“ chvíli, kdy neplánovaně skočit na led. Všiml si, že jeho parťáci hrají pouze ve čtyřech.
I’ve watched this 100 times.
So many things to love. The initial pass by Parker Kelly. Martin Necas dancing. The finish by Brett Kulak.
And a random Wild stick shattering on the goalpost before they head to Cancun ????
Incredible moment in Avs history. pic.twitter.com/pRBfCXYoPz
„Prostě jsem tam skončil, neřešil jsem to. A vyšlo to,“ popisoval, kterak se ocitl na kluzišti, vlétl do pásma a ve chvíli, kdy by kdekdo pálil, nádherně daroval gól Brettu Kulakovi. V tu chvíli připomínal Kanea ještě více než v moment, kdy měl na zádech jeho přezdívku (Kaner).
A čelil zvídavosti reportérů... Proč jste nepálil?
„Myslím si, že celkově střílím málo. Každopádně jsem viděl, že jsou unavení a pomalu se vrací, otevřel se prostor... Teď už budu nahrávat "Kuliemu" pořád,“ pobavil.
Za svou parádu se dočkal spousty komplimentů, potěšil oko fajnšmekrů, definitivně dobyl srdce fanoušků, získal další respekt u expertů. Zaslouženě. Třetí šichta právě začíná!