Zayne Parekh: Budoucí hvězda Calgary Flames

Pokud jste na jaře sledovali závěr základní části NHL, pravděpodobně jste si jej v dresu Calgary Flames všimli v posledním zápase sezony, kdy se blýskl gólem. Tečí ve svém prvním utkání v National Hockey League zaznamenal obránce s exotickým jménem Zayne Parekh (má indicko-jihokorejské kořeny) svůj první gól. První z mnoha.
V juniorské OHL doposud absolutně dominoval, v 16 letech překonal střelecký rekord soutěže ve své věkové kategorii, od té doby dvakrát vyhrál produktivitu beků ontarijské ligy, dvakrát se vešel do prvního All Star týmu CHL, tedy všech kanadských juniorek dohromady, a taky vyhrál prestižní Memorial Cup. Teď jej čeká přesun do nejlepší ligy světa.
Ta čísla jsou až neuvěřitelná. Dvě sezony, 223 bodů, sedmdesát gólů. Když se podíváme na historické srovnání, uvidíme, jak moc je takový výkon výjimečný. Na sto bodů v CHL dosáhl naposledy Ryan Ellis před patnácti lety, ani on, ani držitel rekordu Danny Groulx (112 bodů v sezoně 2001/2002) však neudělali stovku dvakrát v řadě... Parekh má zjevně všechny předpoklady být superstar nejlepší světové soutěže.
Zpětně se zdá neskutečné, že takový plejer odnesl poslední škrty kanadské reprezentace na přelomu roku před Mistrovství světa juniorů... Mimochodem, na MSJ nakonec žádný kanadský obránce nevynikal, žádný nezapsal více než dva body a javorové listy se poroučely už ve čtvrtfinále na hokejkách české reprezentace. Letos už by takto kontroverzní rozhodnutí nastat nemělo. Pokud ovšem bude Parekh vůbec k dispozici, jestliže bude hrát NHL, Calgary jej zkrátka nemusí pustit.
Ona reprezentační kariéra rodáka z Nobletonu v Ontariu je obecně trošku smolná. Na MS juniorů se do nominace nevešel, na osmnáctkách nestartoval vůbec (bojoval o Memorial Cup), a z letošního Summer Showcase, kde se představily reprezentace Kanady, Finska, Švédska a USA, stihl jen dva zápasy, ze zbytku turnaje jej vyřadilo zranění. Naštěstí, na kemp Flames by měl být defenzivní talent připraven v plné síle.
Když vyšel tento týden na webu nhl.com článek o TOP prospektech Calgary, Parekh byl označen jako číslo jedna. S dovětkem, že se dá očekávat jeho usazení v NHL už v letošní sezoně. V kempu by měl mladý obránce dostat hromadu prostoru, Flames mu zajistí ideální podmínky pro to, aby se do základní sestavy probojoval. „Vidíme, jaké má schopnosti, má cit pro hru, hraje s jistotou, z těžkých momentů si nedělá hlavu,“ všímá si ředitel amatérského skautingu Calgary Tod Button. „Má před sebou celé léto, pokud nabere na síle a na váze, věřím, že bude schopen udělat krok do NHL.“
„Chystá se prorazit do NHL jako obránce v devatenácti letech, což je extrémně těžké. Ale přináší do hry atributy, které se jen tak naučit nedají – a některé týmy je vůbec nemají. My ho tady máme, takže bychom toho měli využít co nejlépe,“ doplňuje, rovněž pro nhl.com, šéf hráčského rozvoje Ray Edwards.
Pokud bychom přistoupili na to, že Parekh skutečně uzme místo v šestce beků Calgary, je jasné, že by týmu pomohl hlavně v ofenzivní části. Plameny loni nepostoupily do play off, a právě slabý útok byl z velké části na vině. Tradiční kanadský tým za celou sezonu zvládl vyprodukovat jen 220 gólů (29. NHL), slabá byla i přesilovka (19. místo) a bodový příspěvek obránců (rovněž 19. místo). Je naivní myslet si, že by Calgary najednou spasil devatenáctiletý mladíček, nicméně třeba jedné z přesilovkových variant by nová jiskra v podobě Parekha, mohla prospět...
Připravte se na to, že Zaynea Parekha budeme sledovat jako jednu z hvězd v arénách NHL. Otázkou zůstává, stane se tak už letos?
