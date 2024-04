Zažij NHL na vlastní kůži. Virtuální realita tě přenese na led do NHL arén

Trénink ve virtuální realitě už tu nějaký rok je, jak pro hráče tak pro brankáře, ale novinkou letošního podzimu je úplně nový zážitek, který si může prožít úplně každý a přímo z domova. Česká společnost Sense Arena se spojila s NHL a rozšířila svůj tréninkový nástroj právě o NHL prostředí.

Chcete se cítit jako David Pastrňák, když skáče ráno na led v tréninkové aréně Bruins Warrior Ice Arena a večer v samotné TD Garden? Nebo jako nejlepší gólman posledních ročníků NCAA Devon Levi, který naprosto unikátně přešel rovnou z univerzitního ledu do brankoviště Sabers? To vše je nyní možné, stačí k tomu brýle virtuální reality Meta Quest a stáhnout si do nich aplikaci NHL Sense Arena.

Vyberte si svůj oblíbený NHL tým, přeneste se do skutečné šatny a vyberte si mezi tréninkem pod metodickým vedením USA Hockey nebo porovnáním svých dovedností s kamarády v multiplayeru nebo NHL Sezónou, která kopíruje rozpis zápasů NHL a dává vám možnost zažít zápasy v dresu vašeho týmu ve všech 32 arénách. V rámci NHL Sezóny přidáváte každý bod, v NHL Sense Areně hvězdy, do tabulky celkového pořadí týmu v jednotlivých divizích.

Kdo by chtěl opravdu cíleně trénovat, může si vybrat ze stovky cvičení pro hráče zaměřených na zlepšení herního myšlení nebo ze šedesáti cvičení pro brankáře, která pomáhají se lépe naučit číst puk na čepeli střelce či jak se nestresovat clonou hráčů před brankovištěm.

NHL Sense Arenu používají hráči a brankáři pěti týmů NHL, šestnácti univerzit a tisíce hokejistů ve čtyřiceti zemích světa.

Trénuj jako profík a zažij si NHL na vlastní kůži.

Více informací je k dispozici na nhl.sensearena.com

