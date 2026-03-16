Zažil Ovečkin vítěznou domácí derniéru? Islanders padli a jsou mimo play-off

13. dubna 6:55Radim Sochor
Jeden z největších otazníků. Bude Ovečkin i v příští sezóně pokračovat v NHL? Nikdo neví. Hráči Penguins mu dnes dokonce chtěli po zápase poblahopřát ke konci skvělé kariéry v NHL, ale on je rozehnal. Znamená to tedy, že bude i příští rok pokračovat?
The Penguins were staying on the ice after the game to shake hands with Ovechkin but he was waving for them to get off the ice...
— Gino Hard (@GinoHard_) April 12, 2026
A sign that this isn't farewell? ???? pic.twitter.com/XLibGXCHTt
Zápas mezi Caps a Penguins byl až do samého závěru napínavý, Washington vedl 1:0, než se dvakrát trefil McMichael. Hráči Washingtonu se nyní musí modlit za dvě zaváhání Flyers, aby měli šanci na účast v play-off.
Naopak jistotu neúčasti v play-off hlásí Islanders. Ti dnes nestačili na Montreal a definitivně ukončili své šance. Rangers, Islanders a Devils bez play-off, poprvé v historii se stalo, že ani jeden z této trojice nezasáhne do vyřazovacích bojů.
Washington Capitals – Pittsburgh Penguins
3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
33. T. van Riemsdyk (Dubois, McMichael), 56. McMichael (R. Leonard, Fehérváry), 58. McMichael (Ovečkin, Fehérváry)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (PIT) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:09
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+2, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 18:50
Tři hvězdy utkání
1. Alexandr Ovečkin (WSH) 0+1
2. Logan Thompson (WSH) 24 zákroků
3. Connor McMichael (WSH) 2+1
New York Islanders – Montreal Canadiens
1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky a nahrávky
49. Cizikas (Mayfield, Pulock) – 36. Suzuki (Slafkovský, Hutson), 37. Děmidov (Suzuki, Hutson), 37. Newhook (Bolduc, Xhekaj), 60. Bolduc (Dach, Newhook)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 57:03
Jacob Fowler (MTL) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:53
Tři hvězdy utkání
1. Nick Suzuki (MTL) 1+1
2. Zachary Bolduc (MTL) 1+1
3. Lane Hutson (MTL) 0+2
Columbus Blue Jackets – Boston Bruins
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Marchment (Fabbro, Jenner), 42. Fantilli (Heinen) – 11. Kuraly (Kastelic, Jokiharju), 40. Jokiharju (Kuraly, Hagens), 51. Kastelic (Kuraly, Harris)
Statistika
Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:38
Joonas Korpisalo (BOS) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:44
Tři hvězdy utkání
1. Sean Kuraly (BOS) 1+2
2. Joonas Korpisalo (BOS) 34 zákroků
3. Adam Fantilli (CBJ) 1+0
New Jersey Devils – Ottawa Senators
4:3pp (2:0, 0:3, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky
6. Hischier (Mercer, Meier), 15. C. Brown (J. Hughes), 53. Mercer (Hischier), 64. Hischier (J. Hughes, Hamilton) – 28. Amadio (Zub, Cousins), 31. Pinto (Giroux, Batherson), 35. Zetterlund
Statistika
Střely na bránu: 30 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Nico Daws (NJD) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 63:16
James Reimer (OTT) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 63:18
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 24:03
Tři hvězdy utkání
1. Nico Hischier (NJD) 2+1
2. Dawson Mercer (NJD) 1+1
3. Fabian Zetterlund (OTT) 1+0
Anaheim Ducks – Vancouver Canucks
3:4pp (1:2, 0:0, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky
4. C. Gauthier (Kreider, Killorn), 46. C. Gauthier (LaCombe, McTavish), 47. Leo Carlsson (Kreider) – 11. Douglas (Räty, Kudrjavcev), 15. DeBrusk (Rossi, Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi (DeBrusk, Boeser)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 64:50
Nikita Tolopilo (VAN) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:50
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 10:05
Filip Hronek (VAN) – 0+1, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 27:42
Tři hvězdy utkání
1. Cutter Gauthier (ANA) 2+0
2. Leo Carlsson (ANA) 1+0
3. Marco Rossi (VAN) 1+1
Calgary Flames – Utah Mammoth
4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky a nahrávky
8. Coronato (Frost, Pachal), 9. Zary (Parekh, Whitecloud), 47. Backlund (Coleman, Pachal), 50. Pachal (Sunijev, Määttä) – 52. Crouse (Keller, Weegar)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 29 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6%, odchytal 59:59
Vítek Vaněček (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 59.46
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:13
Tři hvězdy utkání
1. Brayden Pachal (CGY) 1+2
2. Matt Coronato (CGY) 1+0
3. Zayne Parekh (CGY) 0+1