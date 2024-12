Zázračná proměna a tuny dobré nálady. Huberdeau už zase září!

Ještě před rokem zažíval Jonathan Huberdeau jednu z nejtěžších etap své kariéry. V měsíci prosinci neměl na kontě jediný bod a trápil se natolik, že mnozí pochybovali o jeho budoucnosti. Letos je však situace diametrálně odlišná – Huberdeau se po přestávce vrátil na led jako úplně jiný hráč a jeho výkony ukazují dramatický obrat.

„Myslím, že jsem teď ve své nejlepší formě vůbec,“ prohlásil Huberdeau, který v Calgary druhým rokem usilovně pracuje na tom, aby se stal komplexnějším hráčem. „Obzvlášť, co se týče defenzivní hry. Nikdy jsem v tom nebyl nejlepší, ale teď na tom opravdu pracuji. A baví mě to mnohem víc.“

Jedním z klíčových faktorů jeho návratu na výsluní je spolupráce s Nazemem Kadrim, se kterým se potkal v produktivní elitní lajně.

V prosinci si připsal 13 bodů ve 12 zápasech a jeho celkové statistiky naznačují, že by mohl opět překročit hranici 30 gólů za sezonu. S 15 góly vede týmové statistiky Flames a jeho zlepšené výkony výrazně přispěly k tomu, že Calgary je nyní v boji o play-off, což před sezonou čekal málokdo.

„Nesnažím se být někým jiným,“ uvedl Huberdeau, který během svého působení v Calgary otevřeně přiznává, že měl i těžká období. „Byly tam složité chvíle, ale vzal jsem si z toho ponaučení a hodně jsem se naučil.“

Ne všechno ale probíhá hladce – před Vánoci zažil dramatickou honičku, když po výhře 6:4 nad Chicagem sotva stihl letadlo do Montrealu. „Bylo to napjaté,“ usmíval se Huberdeau. „Třetí třetina byla nekonečná, Chicago se vracelo do hry, a já si říkal, že to půjde do prodloužení. Nakonec jsem doběhl k bráně přesně při nástupu.“

Huberdeau si však dokáže udržet lehkost a pozitivní náladu, což je vidět i na jeho hře. Calgary si až do dnešní noci drželo čtyřzápasovou bodovou sérii a v předposledním utkání proti San Jose Sharks Huberdeau opět ukázal své schopnosti. Dvěma góly, včetně jedné trefy do prázdné branky, zajistil Flames vítězství 3:1 a odsoudil Sharks k sedmé porážce v řadě.

„Huberdeau teď hraje s neuvěřitelným sebevědomím,“ pochválil ho kapitán Flames Mikael Backlund. „Je to úplně jiný hráč, než jsme viděli na začátku jeho působení tady.“

