Zázrak, nebo konec? Colorado odvrací blamáž, start hvězd je ve hvězdách

26. května 12:00David Zlomek
Hokejisté Colorada Avalanche, suverénní vítězové základní části, čelí ve finále Západní konference hrozbě potupného vyřazení. S Vegas Golden Knights prohrávají už 0:3 na zápasy a před čtvrtým duelem navíc řeší obrovské zdravotní problémy. Trenér Jared Bednar stále neví, zda bude mít k dispozici klíčové ofenzivní opory Nathana MacKinnona a Valerije Ničuškina.
Úraz MacKinnona, který v polovině druhé třetiny třetího zápasu zblokoval střelu pravým kolenem, je pro Colorado tvrdou ranou. Elitní centr sice ve třetí třetině po ošetření v útrobách stadionu zkusil hrát, odbruslil ale jen čtyři střídání a byl viditelně limitovaný. Další důležitý útočník Ničuškin odehrál jen 8 minut a 34 sekund, než odstoupil se zraněním v dolní části těla. Trenér Jared Bednar neměl na pondělní tiskové konferenci pro fanoušky žádné uklidňující zprávy.
„Nemám žádné novinky. Kluci podstupují léčbu a vyšetření. Může to trvat až do zítřejšího rána, nebo dokonce do začátku zápasu, než budeme vědět víc. Připravíme se na všechny scénáře a od toho se odpíchneme,“ prohlásil Bednar smířeně.
Kouč Colorada zároveň přiznal, že by MacKinnona nasadil, i kdyby nebyl zdaleka stoprocentní. „Pokud bude moci naskočit a pomoci nám alespoň v přesilovce nebo při hře bez brankáře, bereme to. Podle mého názoru je to pořád lepší než cokoliv jiného, co můžeme poslat na led.“ Jedinou náplastí v sestavě Avalanche tak zůstává návrat obránce Calea Makara z dřívějšího zranění kyčle a ramene, který zvládl odehrát přes 27 minut.
Historie však hraje těžce proti Avalanche. V historii konferenčních finále či semifinále ligy dospěla série ke stavu 3:0 celkem padesátkrát. Všech předchozích 49 týmů s touto výhodou postoupilo do finále Stanley Cupu.
Hráči Colorada ale i přes nepříznivou statistiku zbraně neskládají. „Z naší strany tam bude naléhavost, ale musí to být chytře odehráno. Prostor pro chyby je teď tenký a my musíme ten pocit situace 'všechno, nebo nic' udržet v rovnováze,“ upozornil obránce Josh Manson.
Český křídelník Martin Nečas jej doplnil: „Víme, jak na tom jsme, a víme, že se takový obrat nestává často, ale pořád věříme. Není to tak, že by nás každý zápas přehráli. V sezoně jsme měli spoustu úseků, kdy jsme vyhráli čtyři zápasy v řadě. Zkrátka se soustředíme na další zápas, a pokud ho odvezeme domů, může se stát cokoliv.“