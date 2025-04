Zázrak v Dallasu: Canucks napsali nejšílenější comeback NHL všech dob

Něco takového NHL ještě nezažila. Vancouver Canucks předvedli v Dallasu comeback, který se zapíše do dějin. Zápas se zdál být dávno ztracený – v čase 59:00 prohrávali 2:5. Jenže pak přišla sekvence, kterou by si netroufli napsat ani scénáristi z Netflixu. Aatu Raty nejdřív snížil, Pius Suter pak během 23 sekund nasázel dva góly a poslal duel do prodloužení. A v něm Kiefer Sherwood zkompletoval šílený obrat gólem na 6:5.

Sherwood po utkání jen kroutil hlavou: „Je to šílený. Tohle jsem ještě nezažil. Tolik comebacků, tolik zápasů, kdy jsme to otočili. Vypovídá to o síle našeho týmu – když přijde krize, makáme ještě víc a něco z toho vymáčkneme.“

A podobně to viděl i kouč Rick Tocchet, který mluvil o „vítězství charakteru“. Vyzdvihl především to, jak mladí hráči nesložili zbraně, i když to vypadalo na konec. „Sedíte na střídačce, prohráváte 2:5 a vypadá to, že je konec. Ale kluci měli hlavu nahoře, fandili si navzájem, nikdo nebyl zlomený,“ řekl.

A že šlo o historický moment, to potvrzují statistiky. Nikdy v historii NHL žádný tým neotočil zápas, když tři branky ztrácel ještě v poslední minutě třetí třetiny.

Canadiens to kdysi stihli během 3 minut a 22 sekund, ale tohle? Tohle bylo během 59 vteřin. Navíc šlo o zápas, který Canucks museli vyhrát, pokud si ještě chtěli udržet naději na playoff. Díky zázračné výhře se jejich sezona prodloužila alespoň o den – hrozící vyřazení může přijít až podle výsledku Minnesoty.

Conor Garland řekl, že za tím byla hrdost. „Nevzdali jsme to. V kabině máme hrdé kluky, nechcete přece vypadat jako tým, který se nechal rozcupovat. To, co se dnes stalo, je lekce. Nikdy se nesmíš přestat rvát.“ A brankář Thatcher Demko? Ten si taky připadal jako v jiném světě. „Nevím, co se právě stalo. Ale bylo důležité nebalit to. Víme, v jaké jsme situaci. A přesto jsme to nevzdali.“

Tocchet to celé uzavřel větou, která shrnula, proč tenhle moment bude mít v kabině Canucks cenu zlata: „Byla to bojovnost, byli jsme zpátky. Tohle byla ta parta z loňska.“

