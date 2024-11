Zbláznil se? Reaves zničil Nurse, experti chtějí exemplární trest

V zápase mezi Edmontonem Oilers a Torontem Maple Leafs došlo k dramatickému momentu, který vzbudil bouřlivé reakce v hokejovém světě. Obránce Oilers Darnell Nurse byl během druhé třetiny tvrdě zasažen Ryanem Reavesem, který jej trefil do hlavy při nečekaném hitu. Nurse, který se snažil rozehrát puk zpoza vlastní branky, vůbec neviděl Reavesův nájezd.

Zákrok, který zanechal Nurse krvavého na ledě, vyústil v pětiminutový trest a vyloučení Reavese do konce zápasu. Zatímco Nurse byl odveden do kabin a na led se již nevrátil, Reaves se později pokusil situaci zmírnit osobní omluvou. Kouč Edmontonu Kris Knoblauch po zápase neposkytl jasné informace o zdravotním stavu svého hráče, ale podle komentátora Jacka Michaelse byl Nurse v kabině schopen komunikace, a dokonce vtipkoval s lékaři.

„Je to nebezpečný zákrok,“ komentoval situaci Ryan Nugent-Hopkins, útočník Oilers. „Reaves musel vědět, že Nurse ho nemá šanci vidět, a měl se rozhodnout jinak. Je těžké vidět spoluhráče ležet na ledě v takovém stavu.“

Adam Henrique, který v zápase otevřel skóre, dodal: „Hrajeme ve vysoké rychlosti, ale jako profesionálové máme schopnost dělat rychlá rozhodnutí. Víme, kdy je hráč zranitelný nebo ve špatné pozici, a takovým kontaktům se lze vyhnout. Tohle nechcete vidět.“

Craig Button z TSN situaci analyzoval podrobněji: „Reaves porušil pravidla hned několikrát – jeho zákrok obsahoval nájezd, kontakt hlavou jako primární bod zásahu, a dokonce úmysl zranit soupeře. Nurse za to zaplatil vysokou cenu, a teď je na lize, aby zajistila, že Reaves zaplatí také.“ Jennifer Botterillová, bývalá hokejistka, upozornila na Reavesovu minulost: „Tři předchozí suspendace a dvě pokuty – to by mělo hrát roli při posuzování tohoto incidentu. Hráči musí převzít odpovědnost za své činy, a to zejména u takových zásahů.“

Paul Bissonnette, další komentátor Hockey Night in Canada, přidal pohled na situaci z pohledu Reavese: „Je to složitá situace pro hráče, který se snaží na ledě získat momentum po obdrženém gólu. Ale i tak – odpovědnost leží na něm. Nurse měl hlavu zcela odkrytou, což z něj udělalo snadný cíl. Je to zkrátka smůla, trefil ho přímo na citlivé místo.“

Incident nyní posuzuje vedení NHL, které rozhoduje o případném trestu pro Reavese. Podle Matta Larkina z The Daily Faceoff je zákrok učebnicovým příkladem nelegálního úderu na hlavu a očekává, že trest bude odpovídat závažnosti situace. Jaký trest ale Reaves nakonec obdrží, zůstává otázkou.

