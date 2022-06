Zbláznil se? Trouba skoro přizabil Paláta

Mohlo to dopadnout fatálně. Jacob Trouba, tvrdý bek Rangers, pro pořádný zákrok nejde daleko. Nejednou se stalo, že bylo jeho jednání za hranou. V noci skoro předvedl další ošklivý zákrok, to když úmyslně vystrčil loket proti Ondřeji Palátovi. Jen díky jeho reflexu se nic nestalo.

Situace se odehrála v těsné blízkosti lavičky Rangers. Ondřej Palát se snažil dostat do obranného pásma domácích, nicméně Jacob Trouba to nechtěl dovolit. Za žádnou cenu.

Po Palátovi vystartoval, chtěl ho zastavit. Nicméně bylo to tak zákeřné, že to hokejová komunita odsoudila. Nebýt totiž pohotové reakce českého útočníka, jenž se stihl přikrčit, trefil by ho Troubův loket přímo do hlavy.

Trouba went off his tracks pic.twitter.com/ZhNAEkrfE9 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 10, 2022

Nebylo to poprvé, co se obránce Jezdců stal terčem nenávisti fanoušků soupeře. V prvních dvou kolech způsobil svými zákroky na hlavu otřesy mozků Sidneymu Crosbymu a Sethu Jarvisovi, jeho hit si pořádně dlouho bude pamatovat i Max Domi.

Ani jeden ze zákroků však disciplinární komise nezkoumala dál, Trouba potrestán nebyl.

Pořádný trest ale přišel ve stejném zápase, při kterém skoro zasáhnul Paláta. Byl to Trouba, komu před rozhodujícím gólem přeskočil puk čepel hokejky. Kdyby ho zpracoval, dokázal by ho vyhodit a vedení v sérii by mohli mít Rangers. Ale nestalo se, puk se dostal až k Sergačevovi a Palát po teči rozhodl.

Na sociálních sítích přišla trefná poznámka. „Myslím, že pro to existuje slovo. Jo, karma,“ zněl příspěvek.

