Zbrojí i Edmonton. Z Nashvillu získal chasníka do obrany

Schylovalo se k tomu delší dobu. A už včera se novináři v zámoří začali shodovat. Edmonton přivede beka, psali. Díky trejdu s Carolinou se Oilers zbavili tří milionů pod platovým stropem, čehož okamžitě využili. Mobil totiž zazvonil v Nashvillu.

Chychrun, Gavrikov, Ekholm. Jeden z této trojice beků měl zaručeně přijít. A jak se nakonec ukázalo, zámořské zdroje nelhaly.

Zásadní podíl má však na celé výměně Jesse Puljujarvi. Finského útočníka se Oilers snažili zbavit delší dobu. Včera se jim to povedlo. Někdejší vysoký draftový výběr se pokusí oživit kariéru v Carolině, která si ochotně nechala i celý jeho plat.

Edmonton dostal na oplátku také Fina, a sice Patrika Puistolu. Dvaadvacetiletý borec působí ve finské lize, kde nezapisuje špatná čísla. Carolina si ho před čtyřmi lety vybrala ve třetím kole, potenciál v něm tedy rozhodně dřímá.

Ken Holland, generální manažer Oilers, si touto výměnou udělal místo pod platovým stropem, které okamžitě využil.

Dlouho se vědělo, že je třeba vylepšit obranný val. A jelikož mezi ochotné prodávající patří Nashville, Holland využil sitauce. Přivedl jednoho z nejlepších defenzivních obránců ligy Mattiase Ekholma.

„Jsem z toho nadšený,“ hlásil švédský bek po výměně. „V posledních pěti letech jsem se objevoval snad ve všech spekulacích. Mnohokrát jsem byl dotázán, jestli by se mi v tom nebo tamtom týmu líbilo. Moc jsem na to nedokázal odpovědět. Ale tentokrát? Tenhle tým může dokázat velké věci, jsem z toho opravdu nadšený.“

Do Edmontonu putuje i šesté kolo draftu. A co na oplátku? Levné to nebylo. Obránce Tyson Barrie, nadějný Reid Schaefer a výběry v prvním a čtvrtém kole draftu.

Pro Oilers muselo být obtížné tenhle obchod uzavřít. Zbavili se beka, který řídil přesilovku, draftových výběrů a velmi nadaného mladíka. Nemají však na co čekat, útok na nejvyšší příčky nepočká.

„Je to pro mě životní příležitost. Tak velkou šanci vyhrát Stanley Cup jsem ještě neměl,“ dodal Ekholm.

