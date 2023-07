Zbytečné drama! Do Caroliny se vrací oba gólmani

Bylo to velké téma. Co budou Carolina Hurricanes dělat s brankovištěm? Smlouva totiž skončila oběma gólmanům, kteří hráli velkou roli. Vypadalo to bledě. Ale drama bylo zbytečné. Jen pár minut po otevření trhu se totiž oba do Caroliny vrátili.

Zkušený brankář Antti Raanta podepsal smlouvu na jeden rok v hodnotě 1,5 milionu dolarů. Raanta, který se v brankovišti osvědčil jako spolehlivá opora, se může pochlubit úspěšností zákroků 91 % ve 27 odchytaných zápasech.

Pro Hurricanes je to velmi dobrý tah. Raanta je osvědčený gólman, na kterého je spolehnutí. Je schopný plnit roli jedničky, nicméně více je zvyklý plnit roli dvojky.

Carolina nebude muset řešit ani roli pomyslné jedničky. Její barvy bude i nadále oblékat Frederik Andersen. Ten podepsal na dva roky s ročním platem 3,4 milionu dolarů.

Po působení v Torontu našel Andersen nový domov v Carolině. Přestože během dvou sezon, které zde strávil, bojoval se zraněními, v brance byl skvělý. S Andersenem v brankovišti Carolina ví, co ji čeká, vedení klubu si tedy musí mnout ruce.

Nejen proto, že se v lize objevují tandemy dvou vyrovnaných gólmanů, v čemž je Andersen perfektním článkem, ale také proto, že se s ostatními týmy nemusela přetahovat například o Tristana Jarryho.

Brankoviště Caroliny je tedy minimálně na další sezonu obsazeno.

Share on Google+