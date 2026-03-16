Zdraví na prvním místě. Ovečkin potvrdil, že o své budoucnosti rozhodne v létě

9. dubna 14:00David Zlomek
Alex Ovečkin stojí na osudovém rozcestí. Po 21 sezonách v NHL legendární Rus oznámil, že o své budoucnosti v nejlepší lize světa nerozhodne dříve než v létě. V rozhovoru v Torontu Ovečkin zdůraznil, že klíčovým faktorem bude jeho zdravotní stav a pocity jeho těla po téhle sezoně. Capitals mají do konce základní části tři zápasy a Ovečkin odmítá jakékoliv spekulace řešit dříve, než s týmem dobojuje o poslední naději na play-off.
Rozhodovací proces bude u Ovečkina letos mnohem komplexnější než v minulosti. „Rozhodneme se v létě,“ řekl Ovečkin. „Musím si promluvit s rodinou, s Tedem (majitelem Leonsisem), s generálním manažerem Chrisem Patrickem a Brianem MacLellanem. Pak padne verdikt.“
Ovečkin přiznal, že udržet krok s dravým mládím v dnešní NHL je čím dál náročnější, přestože letos odehrál neuvěřitelnou porci zápasů. Pokud nastoupí do zbývajících duelů, zakončí sezonu s plnými 82 starty, což se mu naposledy povedlo před osmi lety. Se 61 body (31+30) je stále nejproduktivnějším hráčem týmu, ale věk už zkrátka nelze ignorovat. „V září mi bude 41, v tomhle věku už musíte být chytří a myslet na budoucnost,“ dodal kapitán Capitals.
Zajímavý pohled Ovečkin nabídl i na samotný způsob případného loučení. Zatímco hvězdy jako Anže Kopitar letos absolvují svá „rozlučková turné“, Ovečkinovi je bližší styl Wayna Gretzkého, který svůj odchod oznámil až těsně před posledním zápasem základní části bez zbytečného humbuku. „Proč nechci rozlučkové turné? Protože prostě nevím, jestli je tohle konec, nebo ne. Vyřešíme to,“ odsekl Ovečkin.
Přestože Ovečkin dostal „zelenou“ k dalšímu pokračování od své matky i mentora Sergeje Fjodorova, zůstává nohama na zemi. Historický rekord v celkovém počtu gólů (včetně play-off), který drží Wayne Gretzky, je sice na dosah a lidé o něm neustále mluví, ale Ovečkinova hlava je prý momentálně nastavená na bitvu o divokou kartu. Pokud Washington nepostoupí, bude mít ruský útočník celé léto na to, aby zvážil, zda má v nádrži dost sil na ještě jednu jízdu za absolutní nesmrtelností, nebo zda nastal čas přenechat žezlo mladším. Jak sám říká: „NHL se mění každý rok, hráči jsou rychlejší a šikovnější. Musíte tomu přizpůsobit tělo i mysl. To je prostě život.“