Zdrcený Pavelski zase kousek od poháru. V další sezoně mě neuvidíte, hlesl

Tohle bolelo i fanoušky Edmontonu. Ti sice slavili postup do finále, ale Joe Pavelski patří do kategorie hráčů, které prostě nejde nesnášet. A tak tam zase stál. Zdrcený, zlomený. Play off je jeho rybník, patří v něm k nejlepším, ale nikdy to nedotáhl až do fáze, kdy zvedá pohár nad hlavu. A šance je pryč. „Tohle je konec,“ potvrdil.

Útočník Dallasu, který v červenci oslaví čtyřicáté narozeniny, nasbíral v této sezoně 67 bodů za 27 gólů a 40 asistencí v základní části. Vynikající formu do play off nepřenesl, a možná i kvůli tomu se Dallas loučí ve finále konference. A hlavně se samotným Pavelskim.

„Tohle byl pro mě konec. Asi to bylo znát už delší dobu,“ řekl Pavelski. „Plán je takový, že příští rok už hrát nebudu. Jsou tu věci k řešení, ale vypadá to tak. Nechci říkat, že je to oficiální, ale plán je takový, že se nevrátím. Budu potřebovat trochu času, abych se opravdu dal dohromady. S největší pravděpodobností to tak ale bylo a nemohl jsem si přát zažít to s lepší partou kluků.“

Pavelski, kterého si v roce 2003 vybrali v sedmém kole (č. 205) draftu NHL Žraloci ze San Jose, má na kontě 1068 bodů (476 gólů a 592 asistencí) v 1332 zápasech základní části v dresu Stars a Sharks. Za Stars odehrál posledních pět sezon.

„Nevím, jestli to byl jeho poslední zápas, nebo ne, ale bylo absolutní privilegium mé trenérské kariéry trénovat takového chlapa,“ řekl trenér Stars Pete DeBoer po nedělní prohře. „Všichni naši mladí hráči jsou teď lepší, protože byli v blízkosti takového hráče.“

Jen se tak potvrzuje, že byl nejenom výjimečný hokejista, ale také skvělý učitel i parťák. Snad nikdo v lize o něm nemluví špatně.

„Od prvního dne, co je tady, je naší velkou součástí,“ potvrdil útočník Stars Tyler Seguin. „Na ledě, mimo led, všechny naše golfy... Prostě úžasný člověk.“

Jeho spoluhráči se shodli na tom, že by to byl úplně jiný pocit, kdyby s nimi Pavelski v příští sezoně nebyl.

„Pár z nás se o tom bavilo, prostě jsme věděli, že se asi nevrátí,“ dodal brankář Jake Oettinger. „Myslím, že nám to dojde až později, když se vrátíte na kemp a on tam nebude. Neřekl bych, že existují slova na to, abych řekl, kolik pro nás znamená. Je to prostě dokonalý spoluhráč a člověk. Být jeho spoluhráčem po čtyři roky bylo neuvěřitelné. Nepotřebuje slova, ukazuje to činy.“

