Že by zvrat? Tarasenko i Scheifele by měli zůstat

Vladimir Tarasenko byl loni v létě i na podzim jednou nohou pryč. Hlasitě mluvil o touze odejít, byl i oficiálně na prodej. Nicméně nenašel se zájemce vážný natolik, aby zaplatil požadovanou cenu. Letos na jaře měla stejné choutky další hvězda svého týmu, tentokrát Mark Scheifele. Oba týmy však se svými hvězdami počítají dál.

Začněme u druhého zmíněného. Mark Scheifele, jeden z nejlepších hráčů Winnipegu, byl po zkažené sezoně velice frustrován. Jets po dlouhé době nepostoupili do play off, navíc Scheifeleho sezonu komplikovaly zranění. I tak ale vyprodukoval víc než bod na zápas.

„Jo, počítám s tím, že tu Mark bude i příští sezonu,“ řekl však nedávno generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff. „Celý konec sezony se nesl v emotivním duchu, stejně jako výstupní rozhovory. Myslím, že to nakonec dopadlo dobře.“

I kdyby chtěl Scheifele opravdu odejít, není jisté, že by se tak stalo. Jelikož má smlouvu ještě na dvě sezony, musel by zájemce poslat do Winnipegu opravdu velkou protihodnotu. Zůstává otázkou, jestli by se někdo takový vůbec našel.

Víceméně stejně dopadly „touhy“ Vladimira Tarasenka. I ten loni prahnul po změně působiště, avšak nakonec se nenašel nikdo, kdo by se plácl přes kapsu.

Ruský útočník tak zůstal v St. Louis a odehrál jednu z nejlepších sezon za poslední dobu, dokonce pokořil třicetigólovou hranici a vylepšil své bodové maximum.

U něj je smluví situace maličko složitější. Za rok mu totiž končí smlouva, a tak hrozí, že by o něj za rok mohli Blues přijít bez náhrady. Stejně jako u Scheifeleho se však nepředpokládá letní výměna.

„Co se týče příští sezony, o Vladiho vůbec nemám starost,“ smetl spekulace ze stolu šéf Blues Doug Armstrong.

Smlouva za rok končí nejen Tarasenkovi, ale také kapitánovi Ryanovi O’Reillymu. Ten se však o změně působiště nechce bavit. „Chci tu zůstat. Jsem si jistý, že než smlouva skončí, na něčem se společně domluvíme,“ uklidnil fanoušky.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+