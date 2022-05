Ze dna až na vrchol. Byl to jeden z nejzoufalejších týmů, vzpomíná Gary Bettman na Tampu Bay

Expanze NHL na jih byla dlouhodobě vnímána jako riziko. Ne všude se hokej v těchto oblastech ujal, v některých místech zanikl. Také Tampa dlouho bojovala o holou existenci. Když v roce 2010 kupoval Lightning Jeff Vinik, byl klub podle Garyho Bettmana na úplném dně.

Za těch čtyřicet let ve sportu Bettman údajně nic srovnatelného nezažil. Tým se nacházel v možná „nejzoufalejších“ podmínkách, jaké kdy viděl.

O tucet let později je to výstavní skříň. Jedna z nejúspěšnějších organizací v NHL, sportovně i ekonomicky. Byť to mají hned na úvod play off proti Torontu náročné, pokouší se o třetí Stanley Cup v řadě. V posledních dvou letech si na Tampu nikdo nepřišel.

Dva roky, osm vyhraných sérií. Když půjdeme hlouběji, až ke zmiňovanému roku 2010, jsou to dva Stanley Cupy (2020, 21), jedno prohrané finále (2015), další tři finále konference (2011, 16, 18). Sedmnáct vyhraných sérií!

„Ten tým je neuvěřitelný,“ rozpovídal se Bettman o přestávce třetího zápasu s Torontem. Podívejte se na tu fanouškovskou základnu. Podívejte se na celou organizaci, jak ji dal Jeff dohromady. Co všechno pro tuhle komunitu udělal, jde daleko za ní. Tohle mužstvo je pojivem místních lidí.“

O expanzi směrem na Floridu, která kdysi patřila Španělsku, se začalo v NHL hovořit koncem osmdesátých let. V oblasti Tampy Bay jevily zájem o hokej nejvyšší úrovně dvě vlastnické skupiny. Jednu tvořil budoucí majitel Caroliny Hurricanes Peter Karamanos a Jim Rutherford, druhou okruh investorů kolem Phila a Tonyho Espositů, členů Hokejové síně slávy.

První skupina vypadala finančně silnější, nechtělo se jí ale platit vstupní poplatek 50 miliónů dolarů. Druhá k tomu byla svolná a tak v prosinci 1990 licenci získala. Phil Esposito obsadil funkce prezidenta a generálního manažera, Tony se stal šéfem skautů. Klub vstoupil do ligy v sezóně 1992-93, o rok později následován Floridou Panthers.

Tampa od té doby ušla dlouho cestu. V únoru sehrála s Nashvillem první otevřený zápas. V roce 2019 hrála poprvé v Evropě, ve Švédsku proti Buffalu. V roce 2018 hostila NHL All Star Game.

„Hokej tady vyrostl na všech úrovních,“ těší Bettmana. „Tahle budova je plná noc co noc. Je skvělé to sledovat. Je to současně odkaz investici a energii, které Jeff a Penny Vinikovi Tampě věnovali.“

