Ze dna na vrchol? LA velebí Korpisala, chce mu dát novou smlouvu

Kings sice ještě neví, kdo bude jejich soupeřem v play off. Ale ví, že poprvé od 29. dubna 2002, kdy Felix Potvin prohrál v prvním kole sedmý zápas s Coloradem, bude jejich brankářem někdo jiný než Jonathan Quick.

A měl by to být Joonas Korpisalo. Jeho konkurent Pheonix Copley by měl dělat dvojku. Trenérský štáb ale své gólmany zatím s ničím neobeznámil.

„Je to rozhodnutí hlavního trenéra, který nám teprve bude oznamovat sestavu. Já zatím nevím vůbec nic,“ pokrčila rameny posila z Columbusu.

Nicméně asi žádný fanoušek Kings by neřekl, že by právě Korpisalo neměl být jedničkou. Z deseti zápasů vyhrál šest, průměrně inkasuje dva góly na zápas a chytá s úspěšností 92,6 %. Z bitvy u dna o Connora Bedarda se tak přesunul někam, kde může dojít až na vrchol.

Jediným minusem je (ne)zkušenost se zápasy play off. V NHL si v nejdůležitější fázi sezony zachytal pouze devětkrát. Ale více než solidně.

V roce 2020 v tehdejším kvalifikačním kole pomohl vyřadit Toronto, v dalším kole už jeho tým nestačil na silnou Tampu Bay. Ani tak se ale neměl za co stydět, v devíti utkáních stlačil průměr gólů na zápas pod dva a zapsal úspěšnost zákroků 94,1 %.

„Byly to opravdu dobré zkušenosti. Poznal jsem, o co v play off jde. A že to je jiná soutěž,“ řekl k tomu.

Korpisalův příchod do LA byl poměrně divoký. Kings se totiž neváhali zbavit Jonathana Quicka, s čímž byl nespokojen nejeden fanoušek.

Ale tah vedení zatím vychází. Korpisalo se skvěle chytnul a vypadá to, že kalifornská organizace našla jedničku. Má to jediný háček, a sice končící smlouvu.

„Teď jsou před námi větší starosti než smlouva,“ zaujal Korpisalo odmítavý postoj. „Soustředím se na play off. Co se má stát, stane se. Teď ale myslím jen na play off.“

Podobně to má dané i organizace. Pochopitelně, že se snažila od zástupců Korpisala zjistit, co dál, ale obě strany se shodly, že na takové debaty teď není vhodný čas. Dle zámořských novinářů se ale dá očekávat oboustranný zájem.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+