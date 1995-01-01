NHL.cz na Facebooku

Ze druhé ligy až do finále Stanley Cupu. Neuvěřitelná cesta hokejového pracanta končí

19. února 14:00

David Zlomek

Prohra v osmifinále olympijského turnaje proti Německu měla pro francouzský hokej hořkou příchuť nejen kvůli samotnému vyřazení. Bezprostředně po zápase totiž kapitán národního týmu Pierre-Édouard Bellemare oznámil, že jeho dlouhá a pestrá kariéra je u konce.

Čtyřicetiletý útočník potvrdil zámořským novinářům, že tohle byl jeho poslední zápas, čímž uzavřel kapitolu nejen v reprezentaci, ale v profesionálním hokeji celkově.

Bellemareův příběh je ukázkou neuvěřitelné vytrvalosti. Do nejlepší ligy světa se totiž nepodíval jako mladý talent, ale musel si svou cestu tvrdě vydřít v Evropě. S profesionálním hokejem začínal už v sedmnácti letech v rodném Rouenu, odkud se přesunul do Švédska. Tam se postupně vypracoval z druhé ligy v dresu Leksandu až do elitní soutěže, kde v barvách Skellefteå získal dva tituly a vyprofiloval se v jednoho z nejlépe bránících útočníků v Evropě.

Vysněná smlouva v NHL přišla až v jeho devětadvaceti letech, kdy po něm sáhla Philadelphia. Okamžitě se stal nepostradatelným specialistou na oslabení a defenzivní úkoly. Jeho kariéra v zámoří pak nabrala zajímavý směr, když si ho v rozšiřovacím draftu vybralo Vegas Golden Knights.

S nováčkem soutěže došel hned v první sezóně až do finále Stanley Cupu. O úspěch se později pokoušel i v dresu Tampy Bay, ale ve finále v roce 2022 padl proti svým bývalým spoluhráčům z Colorada, kde předtím strávil dvě sezony. Svou zámořskou misi, která čítala přesně 700 zápasů a 138 bodů, zakončil v ročníku 2023/24 v dresu Seattlu.

Poslední dvě sezony strávil tento respektovaný veterán ve švýcarském Ajoie. Zatímco loni výrazně přispěl k záchraně klubu v nejvyšší soutěži, letos se týmu nedaří a krčí se na posledním místě tabulky. I když má švýcarská liga před sebou ještě několik kol, Bellemareovo vyjádření po olympijském čtvrtfinále bylo jednoznačné.

