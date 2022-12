Ze střelce nahrávačem? DeBrincat ukazuje formu

Když v létě s velkou pompou přicházel do Ottawy, fanoušci mlaskali nadšením. Alex DeBrincat patřil v posledních sezonách v dresu Chicaga k nejlepším střelcům, jeho střely se obával každý gólman ligy. V dresu Senators potřeboval trochu času, nicméně začíná ukazovat, co v něm je.

Jeho situace přitom není vůbec lehká. Ani pro něj, ani pro klub. Je totiž v posledním ročníku své smlouvy, bojuje tak o novou. Sice nevíme, co se děje v zákulisí, nicméně na veřejnost zatím neproniklo nic, co by DeBrincatovo setrvání naznačovalo.

Možná i proto byl jeho start do ročníku pomalejší, než se čekalo. Po plodných sezonách ve Windy City se čekalo, že v brankostroji bude pokračovat i za hranicemi, nicméně branky zatím bohatě vynahrazuje asistencemi.

Naposledy se zaskvěl v nočním zápase proti Montrealu. Ottawa vstřelila tři branky, na všechny asistoval právě DeBrincat. „Je vidět v každičkém zápase. Napadá, tvrdě maká, dohrává souboje. Cítí se tu dobře, je našim rozdílovým hráčem,“ pochválil svého svěřence trenér Smith.

DeBrincat má zatím osmnáct asistencí, je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Obecně se mu v posední době daří, pořádně zažehnul své motory. Momentálně drží šňůru sedmi zápasů s alespoň jedním bodem a je z něj opravdová opora mužstva.

Co by ale jistě vylepšil, to je počet branek. Momentálně jich má devět, je rozhodně zvyklý na vyšší počty. V úterý se proti Anaheimu prosadil dvakrát, předtím v sobotu v Nashvillu jednou, avšak předtím měl bilanci deseti zápasů a jediné branky.

Nenápadně se opakuje scénář ze sezony 2019/20. Společný jmenovatel? Úspěšnost střelby. Jen ve dvou ročnících v kariéře NHL šel pod úspešnost 15,2 %. Hádáte správně, bylo to ve zmiňovaném ročníku a tom současném. A jde o poměrně velký propad, zatím má totožnou úspěšnost 8,7 %. Jen pro porovnání, v minulé sezoně končilo gólem 15,2 %, v ročníku předtím dokonce 20,6 %.

Share on Google+