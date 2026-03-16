Ze suterénu mezi postupující? Anaheim cítí play-off a odměňuje svého šéfa

V Anaheimu se po letech temna konečně rozsvítilo a majitelé Ducks vyslali jasný vzkaz celé NHL: věříme cestě, kterou Pat Verbeek vytyčil. Generální manažer, který se v únoru 2022 ujal týmu v naprostém rozkladu, podepsal v pátek víceleté prodloužení kontraktu. Verbeek, který jako hráč proslul svou neústupností, dokázal během čtyř let přetavit Anaheim z nejhoršího celku ligy v dravého kandidáta na nejvyšší příčky.
Důvěra vedení je neotřesitelná. „Pat udělal přesně to, v co jsme doufali. Proměnil Ducks v tým, o kterém věříme, že bude trvalým uchazečem o titul v příští dekádě,“ uvedli majitelé Henry a Susan Samueliovi v oficiálním prohlášení. „Jsme nesmírně nadšeni, když vidíme, jak se tým dále rozvíjí v to, co už teď je vzrušující a vítězné mužstvo připravené udělat další krok.“ Sám Verbeek neskrýval vděčnost za to, že dostal šanci dokončit svou misi. „Je to čest a privilegium pracovat pro tuto organizaci,“ řekl Verbeek pro The Athletic. „Jsem vděčný za důvěru, kterou jsem dostal, abych tento tým vedl dál.“
Verbeekův rukopis je na současném kádru vidět v každém detailu. Nebál se říznout do živého, když vyměnil Trevora Zegrase nebo Ryana Stromea, aby uvolnil místo nové generaci. Jeho největším úlovkem se ukázal být Cutter Gauthier, kterého loni získal z Philadelphie a který letos s 38 góly táhne ofenzivu Ducks.
K němu přidejme jedničku draftu Lea Carlssona, který sbírá body jako na běžícím páse (28+37), a kometu letošního roku Becketta Senneckeho, jenž se svými 23 góly hlasitě říká o Calder Trophy. Anaheim už není jen týmem talentů, ale díky akvizicím veteránů jako Radko Gudas, který jako kapitán dodal týmu tolik potřebnou tvrdost, nebo Johna Carlsona, získal Anaheim i nezbytnou zkušenost a stabilitu.
Situace v Pacifické divizi je nicméně tři zápasy před koncem základní části napjatá k prasknutí. Ducks mají 89 bodů, stejně jako Vegas, a na vedoucí Edmonton ztrácejí jediný bod. Postup do play-off mají na dosah a teoreticky ho mohou slavit už tuto sobotu, pokud jim nahrají výsledky soupeřů. Pokud se tak stane, bude to definitivní potvrzení, že Verbeekova brutální přestavba byla úspěšná.