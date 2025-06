Zegras pryč, místo něj prý jména jako z All-Star Game. Ducks přitvrzují

Po výměně Trevora Zegrase do Philadelphie se u Anaheimu definitivně potvrdilo, že trpělivost skončila. Klub s obrovskou platovou rezervou, která činí více než 36 milionů dolarů, plánuje proměnit ofenzivu. A když to nevyjde s Mitchem Marnerem, mají Ducks v rukávu další esa. Mezi nimi i Johna Tavarese a Brocka Boesera.

Marner zůstává největší možnou rybou. Zájem o něj je však vysoký a Anaheim ví, že nemusí uspět. Proto si připravuje alternativy. Tavares, který v minulé sezoně vstřelil 38 gólů a ukázal, že má stále co nabídnout, může být tou správnou kombinací zkušeností a produktivity. Přestože stále doufá ve setrvání v Torontu, v 36 letech by mohl uvítat ještě jeden velký kontrakt, a právě Ducks by mu ho mohli nabídnout.

V hledáčku je ale i Boeser. Jeho čísla sice po výborné sezoně 2023/24 klesla, ale stále jde o stabilního střelce, který se ve většině sezon dostává přes dvacet branek. Navíc je mu teprve 28. Anaheim cítí, že jeho služby by mohly přinést potřebné góly, především pokud by se Marner nakonec rozhodl pro jiný tým.

Po sedmi letech bez play-off zaznělo od vedení jednoznačně: chceme zpátky mezi elitu. Majitel Henry Samueli veřejně apeloval na generálního manažera Pata Verbeeka i nového trenéra Joela Quennevillea, že očekává návrat do vyřazovacích bojů už příští rok.

A Verbeek na výzvu reaguje. Vedle odchodu Zegrase přivedl veterána Chrise Kreidera, udržel Nikitu Nesterenka a mluví se o dalších příchodech. Prostor pro podpisy má, a pokud Marner nedopadne, cílí na jiné etablované hvězdy.

Otázkou zůstává, jak velké nabídky bude ochoten položit na stůl. Marner by mohl požadovat přes 14 milionů dolarů ročně, což je částka, na kterou Ducks zatím nikdy nesáhli. O něco levnější varianta by mohl být Tavares, případně Boeser. Ani jeden z nich ale nebude levný, oba přitom nesou určitá rizika.

Tavares je věkem jinde a Boeser za sebou nemá ideální ročník. Jenže trh s volnými hráči letos není hluboký. Vlastně je docela mělký. Kromě několika jmen - Marner, Bennett, Marchand - není moc z čeho vybírat. A Ducks nechtějí čekat.

Verbeek už avizoval, že je ochoten vyměnit i 10. volbu v draftu. Chce totiž přivést hráče, kteří už jsou ve svém vrcholu a okamžitě zlepší tým.

Zásadní roli teď sehrají následující týdny. Ducks mají v ruce balík peněz, draftové volby i chuť jednat. Po letech ticha začínají být opět slyšet. Otázkou je, jestli budou jen hlasití, nebo skutečně změní směr celé organizace.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+