NHL.cz na Facebooku

NHL

Zegras si podmanil Philadelphii. Flyers nechtějí ztrácet čas, chystají mu top smlouvu

18. května 13:00

David Zlomek

Vedení Philadelphie Flyers má před sebou velmi důležité léto a hlavní úkol zní jasně. Generální manažer Daniel Briere se musí zaměřit na prodloužení smluv se svými klíčovými chráněnými volnými hráči, kterým jasně vévodí ofenzivní hvězda Trevor Zegras a obránce Jamie Drysdale.

Uznávaný hokejový insider Elliotte Friedman nedávno potvrdil, že právě jednání o novém kontraktu pro Zegrase musí být pro klub absolutní prioritou. „Očekávám, že se do toho u Zegrase v nejbližší době opravdu pořádně opřou,“ prohlásil Friedman a naznačil, že ačkoliv si obě strany po přestupu z Anaheimu skvěle sedly, hráčovy služby rozhodně nebudou levnou záležitostí.

Zegras se totiž dokázal vrátit do své elitní formy a potvrdil, že je vynikajícím hráčem do první formace, který může bez problémů fungovat jako centr i křídlo. Z pohledu obou stran dává největší smysl dlouhodobý závazek a nebylo by žádným překvapením, kdyby se délka nového kontraktu pohybovala na hranici minimálně šesti let.

Dalším velmi důležitým bodem na Briereově seznamu je Jamie Drysdale, který se ve Philadelphii neuvěřitelně zvedl a vypracoval se v plnohodnotného člena elitní defenzivní čtyřky. I když se z něj možná nestane hvězdný ofenzivní dirigent přesilovek, Flyers v něm našli obrovskou stabilitu. Pokud by s ním klub chtěl podepsat dlouhodobější smlouvu, nabízí se podle zámořských expertů přímé srovnání s Camem Yorkem.

Zcela reálně by tak Drysdale mohl podepsat pětiletý kontrakt v celkové hodnotě zhruba 25,75 milionu dolarů. Zajištění tohoto spolehlivého beka by tak letcům dlouhodobě vyřešilo klíčový post v zadních řadách.

O poznání složitější situace však panuje v brankovišti. Chráněným volným hráčem se stává také Samuel Ersson, ten však oproti zmíněné dvojici nepředstavuje pro vedení tak zásadní prioritu. Generální manažer Briere bude mít k dispozici slušný prostor pod platovým stropem a otevřeně se spekuluje o tom, že by se Flyers mohli poohlédnout po jiném brankáři z volného trhu, který by vytvořil tandem s Danem Vladařem.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Letní úkol Bruins číslo jedna? Uklidnit frustrovaného Pastrňáka

18. května 11:00

Zreziví, nebo naberou síly? Carolina po suverénní jízdě čelí absurdní pauze

18. května 8:05

Naděje pro Minnesotu? Hughes zvažuje setrvat, zbožňuje partu, trenéry i město

17. května 18:58

Nepopulární názor? Crosby dává lekci kritikům, kteří MS považují za béčkový turnaj

17. května 14:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.