Zegras znovu na centru? Jsem připraven, hlásí hvězda Flyers

23. července 7:00Jakub Ťoupek
Poprvé si vyzkoušel, jaké to je hrát mimo Anaheim a rovnou z toho byla nejlepší sezóna v NHL. Trevor Zegras se v posledních ročnících u Kačerů trápil. Když hrál ve středu útoku, šla na něj spíše kritika než slova chvály. Na křídle mu to sedlo i u Flyers, jeho preferencí je však stále pozice centra.
Kvalitní centři ve Philadelphii chybí. Sean Couturier je spíše na sklonku své kariéry a už to není to co to bývalo. Noah Cates zatím nepředvedl to, co se od něj dříve očekávalo, a tak pozice prvního centra připadne do rukou Trevora Zegrase, tak jako v play-off.
„Cítím se docela dobře na obou pozicích, ať už ve středu útoku, nebo na křídle, takže ať už mě potřebují nasadit kdekoli, na obou pozicích se cítím více než dobře,“ řekl Zegras v úterý. „Myslím si, že hraní na pozici centra v play-off mi rozhodně dodalo hodně sebedůvěry. Takže ať už mě potřebují kdekoli, jsem připraven.“
A právě i jeho forma v play-off byla důležitým článkem při rokování o novém kontraktu. Ve vyřazovacích bojích byl nejproduktivnějším hráčem kádru, kdy se podílel na šesti brankách, dvě sám dal a na čtyři další nahrál. Skvělou formu si ale přenesl ze závěru základní části.
V závěrečných 25 zápasech základní části, které odehrál jako centr první formace, získal 18 bodů. Flyers v těchto 25 zápasech zaznamenali bilanci 17-7-1 a poprvé od roku 2020 si zajistili postup do play-off, když smazali osmibodový deficit a skončili na třetím místě v Metropolitní divizi.
Největší slabinou, kterou však jeho hra na centru má, jsou vhazování. V základní části sezóny vyhrál 34,1 % vhazování, což ho řadilo na poslední místo mezi 154 hráči, kteří absolvovali alespoň 300 vhazování.
V play-off si vedl lépe, zastavil se na úspěšností 44,0 %, ale s 75 vhazováními byl v týmu až na čtvrtém místě. Trenér Rick Tocchet v důležitých situacích nasazoval k vhazování spíše Seana Couturiera nebo Christiana Dvoraka.
Zegras si však uvědomuje, že pro to, aby se stal opravdovým centrem číslo jedna, je klíčové dosahovat lepších výsledků právě na buly.
„Myslím, že část toho začíná v posilovně, kde se člověk stává silnějším,“ dodal. „Ale podle mě to zlepšení z velké části spočívalo v opakování. V tom, že jsem absolvoval spoustu vhazování, a to i proti vlastním spoluhráčům během tréninku nebo po něm, a v tom, že jsem si všímal drobností, které možná dělají soupeři.“