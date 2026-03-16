Žehlila led na olympiádě, teď jí natiskli kly. O Zammothovi, mamutí senzaci v Utahu

14. dubna 18:00Tomáš Zatloukal
O tom jestli je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad, mnohdy nerozhoduje jeho originalita, nýbrž provedení. Krásným příkladem budiž Zammoth. Vozit fanoušky na rolbě? To už dělalo v NHL vícero celků, třeba floridští Panteři nebo Columbus Blue Jackets. Ale mamut na kolech, navíc odkazující na hokejové dějiny v Utahu i slavného rodáka, toť impozantní ztělesnění klubové identity.
Už je to 24 let od chvíle, co se hrálo o olympijské zlato v Salt Lake City.
Češi byli v rolích obhájců po historickém triumfu na naganských "letištích". Na place se proháněli třeba Mario Lemieux, Chris Chelios či Igor Larionov, mezi třemi tyčemi čapal puky Dominik Hašek...
Pro současnou generaci teenagerů to zní jako kapitola ze sportovního pravěku.
The Utah Mammoth unveil the "Zammoth"… and it might already be the greatest Zamboni of all time
— Gino Hard (@GinoHard_) April 7, 2026
Na akci každopádně dodala slavná firma Zamboni, jejíž zakladatel a vynálezce novodobé rolby Frank pocházel z Utahu, 20 mašin na úpravu ledové plochy.
Co se stalo s 19 z nich se příliš neví, z jedné se ovšem díky troše svařování, barvení a dalším úpravám stala nová, přímo virální atrakce. Zammoth. Rolba, která sice už neplní svou funkci a nežehlí led a ani se nejspíš kvůli klům úplně nevytočí v rozích kluziště, zato ohromí vzhledem a povozí až osm fanoušků.
Vozí je o přestávkách, před tím než vyjedou funkční stroje. A také před začátkem zápasu. Premiérové kolečko si vychutnal i maskot Tusky.
Majestátní jsou zejména dlouhé, zahnuté kly vytištěné na 3D tiskárně.
V Salt Lake City mají prvotřídní lákadlo, které v posledních dnech ovládlo sociální sítě. Zazněly vtipy o tom, že jde vhledem k ostře řezanému designu o křížence rolby a Cybertrucku od Tesly. A také spousta pochval. Třeba i za jméno, které vzniklo spojením slov Mammoth a Zamboni.
Samotní hráči, včetně Karla Vejmelky s Vítkem Vaněčkem, pak zvládl mamutí počin pro popularitu hokeje v Utahu, když si čtvrteční výhrou nad nashvillskými Predátory definitivně vybojovali historicky první postup do play-off.
"Úžasný pocit, zasloužili jsme si to," rozplýval se Vejmelka.
V Delta Center tak bude, z vícero důvodů, o zábavu postaráno.