Zelená pro Perryho! Bettman mu povolil návrat do NHL, bude rychlejší než Bedard?

Corey Perry na podzim náhle zmizel ze sestavy chicagských Blackhawks. Tradiční klub mlžil, podezřelým mlčením jen přiživoval všemožné, někdy až ztřeštěné spekulace (Connor Bedard by mohl vyprávět). Nakonec vyšlo najevo, že měl šampion z roku 2007 konflikt s jedním ze zaměstnanců Černých jestřábů. Chicago s Perrym ukončilo smlouvu a osmatřicetiletý veterán vyhledal pomoc odborníků ohledně mentálního zdraví a závislostí. Teď se může vrátit zpátky do NHL.

8. března.

To datum má nejspíš Perry po čerstvých událostech v kalendáři zakroužkované.

V úterý se totiž potkal s Garym Bettmanem, šéfem zámořské profiligy, a výsledkem jejich mítinku bylo stručně řečeno jedno důležité "ANO". Souhlas s tím, že se vítěz Hart Trophy z roku 2011 může vrátit do NHL.

Aby ovšem mohl zasáhnout ještě do této sezony, musí si Perry najít do 8. března. Pak budou soupisky klubů zmrazeny, už nebude možné provádět výměny ani podepisovat hráče pro ročník 2023/24.

Bývalá opora Kačerů z Anaheimu je bez práce od 30. listopadu. Tehdy byl zrušen jeho čtyřmilionový kontrakt s Chicagem.

U Blachawks měl plnil roli mentora (spolu s Nickem Folignem či Taylorem Hallem) pro Bedarda, jedničku posledního draftu a rodící se superstar světového hokeje.

Perry měl stále hodně co nabídnout i na ledě, vždyť za 15 mačů zvládl tenhle nazrzlý kanadský buřič devět bodů a dával všem zapomenout na fakt, že mu táhne na čtyřicet. Pak ovšem přišel onen incident, při němž měl být údajně opilý.

Co vypadalo jako slibně rozjetá štace, náhle skončilo.

Teď hledá nejlepší kanonýr NHL za sezonu 2010/11 novou výzvu. Objevují se přání fanoušků, hodně jsou slyšet ti torontských Maple Leafs.

To spojení by dávalo smysl z vícero důvodů – Perry se narodil cca. 100 kilometrů od Toronta, k oblasti má vztah. Zároveň by byl pro Javorové listy cenným plejerem pro play-off, kde opakovaně pohořely.

Naopak mazák s číslem 94 se může pochlubit unikátní vizitkou – mezi léty 2020 až 2022 postoupil třikrát za sebou do finále Stanley Cupu a to pokaždé s jiným týmem. A vždy byl důležitou personou, ukazoval, že se pro vyřazovací boje narodil.

Okruh zájemců ovšem bude nejspíš dost široký, velezkušeného borce pro klíčovou fázi sezony by jistě ocenily třeba i Florida, Vancouver a další ambiciózní kluby.

Perry by se do kanadsko-americké soutěže mohl vrátit rychleji než Bedard, kterého po čerstvé operaci čelisti čeká až dvouměsíční pauza.

Zábavný "wunderkind" těžko comeback uspíší, zato ten svérázného člen Triple Gold Clubu klidně může být zpátky klidně už tento týden. Už jen kvůli 196 startům v play-off, nikdo z aktivních hráčů jich nemá víc. A to se nedá ignorovat.

