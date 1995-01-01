Železný muž mění dres! Kulak má pomoci Coloradu k poháru, experti ale kroutí hlavou

25. února 9:22David Zlomek
Olympijská přestávka skončila a přestupové šílenství v NHL se okamžitě rozjelo na plné obrátky. Hned první velká výměna po uvolnění trhu způsobila v zámoří pořádný poprask. Vedení Colorada Avalanche se rozhodlo provětrat svou defenzivu a obětovalo sedmadvacetiletého obránce Samuela Girarda, kterého společně s volbou ve druhém kole draftu 2028 poslalo do Pittsburghu. Do Denveru naopak putuje dvaatřicetiletý veterán Brett Kulak.
Zatímco pro Tučňáky je to podle analytiků portálu The Athletic naprostá výhra, nad krokem Colorada visí otazníky. Generální manažer Avalanche Chris MacFarland si od nové akvizice slibuje především vyztužení defenzivních řad pro náročné boje o Stanley Cup.
„V první řadě bychom chtěli Samuelovi poděkovat za všechno, co pro organizaci Avalanche udělal na ledě i mimo něj za posledních devět sezon. Je skvělý člověk a spoluhráč a byl velkou součástí týmu, který nám pomohl k obratu k lepšímu,“ pronesl MacFarland na adresu odcházejícího beka. „Přejeme jemu i jeho rodině v Pittsburghu hodně štěstí. V Brettovi získáváme obousměrného obránce, který může hrát v jakékoliv formaci. Odehraje spoustu minut v každé situaci a přináší obrovské zkušenosti z play-off,“ dodal manažer.
Kulak je pro vyřazovací boje skutečně prověřeným bojovníkem. V posledních letech si zahrál finále s Edmontonem i Montrealem a s 98 starty v play-off patří k nejostřílenějším obráncům současnosti, přičemž aktivnější je v tomto ohledu z celé ligy už jen útočník Corey Perry. Navíc se pyšní odolností, když drží sérii 320 odehraných zápasů v řadě bez jediné absence, což ho řadí na deváté místo mezi železnými muži současné NHL. Do Pittsburghu přitom dorazil teprve v prosinci jako součást obří gólmanské výměny mezi Stuartem Skinnerem a Tristanem Jarrym. Nyní se stěhuje znovu.
Hlavním důvodem, proč Colorado na tento obchod přistoupilo, jsou podle zámořských komentátorů peníze a logický přetlak v sestavě. Girard, který s klubem v roce 2022 získal pohár, se po podpisu nové lukrativní smlouvy Sama Malinskiho stal tak trochu nadbytečným. Držet si dva typologicky podobné, ofenzivně laděné a spíše subtilnější obránce s celkovým platem téměř deset milionů dolarů už nedávalo smysl.
Výměnou za levnějšího, mnohem urostlejšího a defenzivně spolehlivějšího Kulaka ušetří Laviny necelé dva a čtvrt milionu pod platovým stropem. Experti proto spekulují, že uvolněné finance poslouží jako odrazový můstek pro další velký přestup do útoku. Přesto mnohé zarazilo, že hodnota mladšího Girarda klesla natolik, že k němu muselo Colorado přibalit i cennou volbu v draftu.
Na druhé straně barikády proto vládne naprosté nadšení. Generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas předvedl podle novinářů mistrovský kousek. Fantasticky dokázal proměnit původně obrovský problém s brankářem Jarrym v končící smlouvu Skinnera, volby v draftu a kvalitního obránce Girarda, který má před sebou nejlepší hokejové roky. S pětiletým rozdílem ve věku oproti Kulakovi a smlouvou na pět milionů ročně ideálně zapadá do plánů Tučňáků, kteří musí pomalu ale jistě myslet na generační obměnu své defenzivy vedené stárnoucími hvězdami Krisem Letangem a Erikem Karlssonem.
