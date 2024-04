Zemětřesení v Seattlu? Ne tak docela, ale změny vedení nevyloučilo

Seattlu se na minulou povedenou sezonu nepodařilo navázat. Zatímco loni organizace oslavila první vyhrané kolo play off, letos se do něj ani nedostala. Celkově to byl ze strany Kraken velmi průměrný ročník. Přijdou změny?

Generální manažer Seattlu Kraken Ron Francis uvedl, že stále probíhají interní hodnocení, zda dojde ke změnám na trenérském postu, který nyní drží Dave Hakstol, nebo někoho dalšího z trenérského štábu.

Francis uvedl, že tým je stále uprostřed zkoumání toho, co se vlastně v sezoně stalo, a nechtěl potvrdit, zda Hakstol začne na lavičce týmu čtvrtou sezonu.

"Je tu spousta věcí, které musíme prozkoumat a zohlednit, a v tom budeme pokračovat i v příštích týdnech," řekl Francis opatrně.

Na konkrétní otázku ohledně Hakstolova statusu Francis odpověděl: "No, můžete si to vyložit jakkoliv, ale probíhá proces, který děláme každý rok, jsme právě uprostřed toho."

Hakstol byl po minulé sezoně finalistou Jack Adams Award pro trenéra roku, a to i díky první účasti Kraken v play off, v němž v prvním kole vyřadil tehdejšího obhájce titulu Colorado Avalanche. Trenérovi byla následně prodloužena smlouva o dva roky.

Seattle se však ve třetí sezoně výrazně propadl. Letošní sezonu Kraken zakončil s bilancí 34-35-13 a s 81 body. Znamenalo to, že jich oproti loňsku získal o dvacet méně a už v prvním dubnovém týdnu byl oficiálně vyřazen z boje o play off.

I když ve výsledcích Seattlu hrála roli zranění klíčových hráčů, jako jsou Andre Burakovsky, Philipp Grubauer a Vince Dunn, největším důvodem byl velký propad v produktivitě. Seattlu patřilo 29. místo v lize ve vstřelených gólech, 29. místo v procentuální úspěšnosti střelby a 18. místo v přesilových hrách. Je tak jasné, kam bude mířit soustředění v létě.

Seattle má co nabídnout. Kombinace prostoru pod platovým stropem a množství výběrů v draftu otevírá spoustu možností. "Podíváme se na všechno, abychom se pokusili zlepšit tým. Je pro nás důležité vrátit se na vítěznou dráhu," dodal Francis.

