Zemřel stavitel nejslavnější hokejové dynastie. Poznámky si dělal do poslední hodiny

Hokej sledoval skutečně do posledního dechu. Na zápas se díval i svůj úplně poslední večer. Ještě v sobotu seděl přilepený u obrazovky a sledoval Connora McDavida a Leona Draisaitla, jak společnými osmi body rozebírají Montreal Canadiens.

Starý pes řemeslo neopouští. Pořád ho svrběly ruce. „Poté, co zemřel, našla jsem na kávovém stolku poznámky k tomu zápasu. Co si o tom kterém jménu myslí. Sice už byl v důchodu, ale i v téhle době zůstal skautem z gauče,“ prozradila na adresu zesnulého chotě manželka Tina.

O kom že je řeč? O Barrym Fraserovi. V neděli večer odešla nezpochybnitelná legenda mezi zámořskými skauty. Člověk, který se asi nejvýraznějším způsobem podílel na utváření vítězné dynastie Edmontonu Oilers osmdesátých let.

Pět Stanley Cupů

Edmonton vyhrál celkem pět Stanley Cupů (84, 85, 87, 88, 90) a spolu s Pittsburghem (taky pět) je nejúspěšnějším klubem historie NHL mimo původní šestku. Je dokonce úspěšnější než NY Rangers, kteří vyhráli všehovšudy čtyřikrát. Boston a Chicago šestkrát.

Můžeme vést sáhodlouhé diskuse o tom, která dynastie byla největší. Montreal vyhrál na konci padesátých let pod Mauricem Richardem pětkrát za sebou, k čemuž schází Edmontonu triumf z roku 1986, kdy v sedmém utkání s Calgary osudově chyboval obránce Steve Smith.

Toronto a Montreal měly v dobách Original Six několik silných generací. Skvělá byla dynastie Ostrovanů, která v play off 1980-84 vyhrála devatenáct sérií v řadě. V novodobé historii uchvátili Blackhawks na začátku druhé dekády tohoto století třemi tituly.

Každý má právo na názor.

Tým Oilers ze sezóny 1984-85 vyhlásila později samotná NHL vůbec nejlepším mužstvem své historie. V play off ztratil tenhle mančaft jen tři zápasy (3:0, 4:0, 4:2, 4:1). Parta Gretzkyho, Messiera, Kurriho, Andersona, Coffeyho, Lowea, Fuhra byl jedinečná; byla to přehlídka talentu, odhodlání a vůle, jaká se v historii ligy možná skutečně jinde nesešla.

Bez geniality Barryho Frasera by tenhle tým nevznikl.

Zlato v písku

Dokázal vyrýžovat drahokamy z ničeho. Dnes se až nechce věřit, v jakých kolech byly pozdější historické tváře draftovány. Kevin Lowe šel z 21. místa, Mark Messier 48., Glenn Anderson 69., Paul Coffey 6., Jari Kurri 69., Andy Moog 132., Gran Fuhr 8., Esa Tikkanen 80.

Pokud postrádáte jméno toho úplně největšího, není tam, protože Gretzky započal svou profesionální kariéru už coby sedmnáctiletý ve WHA. Odtud pak s celým klubem přešel v roce 1979 do NHL. Nebyl proto ani považován za nováčka a nemohl se ucházet o Calder Trophy.

Někdy bývá s chytrými drafty trochu zjednodušeně spojován Glen Sather. Neprávem. Byl to Fraser, kdo mu originální tipy šeptal do ouška. Byl to Fraser, kdo přiměl Sathera k podpisu Davea Semenka, těžké váhy, která pak v Edmontonu dohlížela na pořádek a chránila nejen Gretzkyho.

„Vybavuju si, jak jsem se byl podívat na Fuhra a byl hrozný. Byl jsem na něm znovu a byl zase špatný. Říkám Barrymu: Jsi si jistý? Barry odpověděl, že ho viděl snad třicetkrát a je si jistý. To samé s Coffeym. Byl neústupný,“ odhaluje vzájemnou spolupráci Sather, někdejší trenér a generální manažer v jedné osobě.

Dnes známe Coffeyho jako zřejmě nejúžasnějšího bruslaře všech dob. „Jezdili jsme na tréninku kolečka, on to dával pozadu a ujížděl nám,“ vzpomínal nedávno v rozhovoru Marek Malík. A takhle si pamatuje Coffeyho kde kdo. Nebýt Frasera, skončil by v úplně jiném týmu.

Číslo 77 na Canada Cupu 1984:

Sather svému podřízenému věřil. Měl rád chlapy, co si za svým názorem stáli a dovedli se za něj pohádat. Nesnášel přikyvovače. Bavíme se o době, kdy se vyhledávání talentů nevěnovalo zdaleka tolik lidí. Tím lépe jste je museli vybírat.

„Barry byl oslnivý muž, pro Oilers odváděl mistrovskou práci. Podle mého mínění to byl nejlepší skaut všech dob. Je to Barry, za kým jdou drafty Coffeyho, Andersona, Tikanena a dalších,“ přidává se bývalý majitel klubu Peter Pocklington.

Archie Henderson, pozdější hlava skautů v Edmontonu, poznal Frasera už v době své hráčské kariéry. „Přišel mi od něj dopis, jestli bych podepsal s Houstonem, kdyby mě draftovali. Volal jsem mu, že určitě, ale už mají na pravém křídle nějakého Gordieho Howea... Moc jsme se tomu nasmáli.“

„Barry byl ohromný chlap. V éře Oilers byl jeho skauting prototypem toho, jak by měl vypadat. Žádná analytika, žádné video, nic z toho. Barry byl daleko přede všemi,“ říká Henderson.

Ještě loni osobně sledoval finále konference mezi Edmontonem a Coloradem. Bohužel na sklonku života trpěl už více zdravotními obtížemi. Barry Fraser zemřel v neděli ve věku 82 let.

