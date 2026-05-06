Zhrzený Cassidy pálí do Vegas: Jsem kouč, nechte mě pracovat!

29. května 11:00David Zlomek
Bývalý hlavní trenér Vegas Golden Knights Bruce Cassidy poprvé otevřeně promluvil o své frustraci ze současného zaměstnavatele. Přestože ho klub na konci března propustil a nahradil Johnem Tortorellou, stále ho drží platnou smlouvou a blokuje mu možnost jednat s jinými týmy. Cassidy v populárním podcastu Spittin' Chicletspřiznal, že je z chování Rytířů lidsky zklamaný a touží po okamžitém návratu na střídačku.
„Požádaly o mě dva týmy, je to teď veřejná věc, a já bych s nimi hrozně rád mluvil. Chci jít pracovat. Jsem hokejový trenér,“ neskrýval Cassidy své rozčarování. Podle zákulisních informací z počátku května projevili o jeho služby enormní zájem především v Edmontonu, kde po vyhazovu Krise Knoblaucha hledají nového šéfa pro střídačku kolem Connora McDavida.
Vedení Golden Knights však Oilers odmítlo udělit povolení k pohovoru. Kromě Edmontonu navíc nového kormidelníka na trhu aktivně shánějí také v Torontu, Vancouveru a Los Angeles.
Cassidy, který v roce 2022 dovedl Vegas k historicky prvnímu zisku Stanley Cupu, zároveň fanouškům osvětlil složitou smluvní situaci a vyvrátil spekulace, že by mohl jednoduše rezignovat a odejít za lepším.
„Jakmile vás vyhodí, vaše smlouva je v podstatě u konce, ale věc, kterou si lidé neuvědomují, je konkurenční doložka. Nemůžu dneska dát výpověď a zítra jít trénovat jinam. Dokud mi Vegas nedá svolení, nesmím nikde pracovat až do chvíle, než mi ten kontrakt definitivně vyprší, což je na konci příští sezony. Kdybych teď rezignoval, jediné, čeho docílím, bude, že mi přestanou platit,“ vysvětlil zkušený stratég právní pasti v NHL.
Pro Cassidyho je celá situace o to více hořká, že jeho bývalí svěřenci pod vedením svérázného Johna Tortorelly aktuálně prožívají snovou jízdu. Poté, co v semifinále potupně smetli v poměru 4:0 na zápasy nejlepší tým základní části z Colorada, postoupili Golden Knights do finále Stanley Cupu.