Zisk Rantanena? Tuhle šanci nešlo nevyužít, říká šéf Dallasu

Jim Nill v pátek udělal možná svůj nejodvážnější tah v roli generálního manažera Dallasu. Do týmu přivedl jednoho z nejlepších útočníků současnosti – Mikko Rantanena – a rovnou s ním podepsal osmiletou smlouvu v hodnotě 96 milionů dolarů. Dallas tak nejen posílil útok před blížícím se play-off, ale také vyslal jasný signál: letos chceme Stanley Cup!

Hvězdný Fin patří mezi naprostou špičku NHL. Za poslední dva a půl roku nasbíral 279 bodů (124+155) ve 224 zápasech, což ho řadí na šesté místo ligového bodování. A právě taková ofenzivní síla může být tím, co Dallasu chybělo k překonání hranice finále konference, kam se tým dostal v posledních dvou sezonách.

„Pokud máte šanci získat jednoho z nejlepších hráčů světa, musíte ji využít,“ řekl Nill novinářům. „Rantanen je elitní střelec, vítěz Stanley Cupu a skvělý charakter do kabiny.“

Rantanen byl po většinu kariéry tváří Colorada, kde v roce 2022 vyhrál Stanley Cup. Jenže Avs si ho nemohli dovolit udržet a v lednu ho poslali do Caroliny. Ani tam se ale dlouho nezdržel – Hurricanes se nepodařilo dohodnout dlouhodobý kontrakt a nakonec povolili jednání s Dallasem. Výsledek? Osmiletý kontrakt a výměna na poslední chvíli.

Pro Stars to však nebylo levné. Dallas se musel rozloučit s jedním ze svých největších talentů Loganem Stankovenem, dvěma volbami v prvním kole draftu (2026 a 2028) a dvěma třetími koly (2026 a 2027). Přesto měl Nill jasno – pokud Rantanen podepíše dlouhodobě, stojí to za to.

„Bylo to těžké rozhodnutí,“ přiznal Nill. „Logan je skvělý mladý hráč, ale abyste získali špičkového hokejistu, musíte něco obětovat.“

Rantanen už má jasno, proč si Dallas vybral. Hraje tam hned několik jeho krajanů, včetně Roopeho Hintze, vedle kterého by mohl nastupovat. „Hodně jsem nad tím přemýšlel, i mimo led. V Dallasu se můžu cítit jako doma a myslím, že to je správné místo,“ řekl Rantanen.

Dallas se tímto tahem pasoval do role jednoho z hlavních favoritů na Stanley Cup. Tým měl už předtím skvělý kádr, ale chyběla mu další ofenzivní hvězda. A Rantanen v play-off už nasbíral 101 bodů v 81 zápasech, což je víc než kdokoli jiný v současné sestavě Stars. „Je to komplexní hráč – silný, technicky skvělý a nesmírně konzistentní,“ pochválil posilu Nill. „A hlavně ví, co obnáší vyhrávat v play-off.“

Rantanen by měl poprvé nastoupit už v sobotu proti Edmontonu. „Bude to rychlé, ale s Hintzem se dobře známe. A špičkoví hráči se vždycky dokážou přizpůsobit,“ uzavřel Nill.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+