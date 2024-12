Zisk Stanley Cupu, toť vše. Nic jiného už McDavida v kariéře nezajímá

Psát Connor McDavid, hvězdný kapitán edmontonských Olejářů, dopis pro Santu Clause, bude to zatraceně krátké lejstro. Pozdrav, jedna položka, podpis. Ahoj, Stanleyův pohár, Connor. Dovolte v tento adventní čas sváteční nadsázku. McDavid každopádně po hokejovém grálu prahne mocně, obětuje mu cokoliv, veškeré osobní ambice. Nejčerstvěji to dal najevo v rozhovoru pro The Athletic.

Pětkrát získal trofej Arta Rosse.

Králem bodování se stál vícekrát už jen Mario Lemieux, Gordie Howe ( oba 6krát) a Wayne Gretzky (11krát).

Když loni zpočátku z zpovzdálí sledoval, jak se o primát perou Nikita Kučerov a Nathan MacKinnon, nikterak vzrušeně prohodil: "Už jsem párkrát tabulku produktivity vyhrál, vím, jaké to je. Zažil jsem to."

Pro běžného plejera tolik hodnotná kořist ho nechávala ledově klidným.

Vehementně se nehlásil ani o ještě prestižní Hart Memorial Trophy. Má tři.

Byla mu fuk. On snil o jediném úspěchu, o dobytí Stanley Cupu. Dokonale to ilustroval fakt, když si měl přijít za úchvatné play-off pro cenu Conna Smythe. Další perlu mezi hokejovými poctami pro jednotlivce.

Nezajímala ho. A coby kapitán poraženého mančaftu nechtěl zlomené spoluhráče opustit. Mnozí mu to měli za zlé, považovali to za neúctu...

Těžko soudit, nikdo jsme v McDavidových botách nestál. Oprávněná kritika byla snad jen od Jeana Sebastiena Giguera. Bývalého brankářského esa, který Conn Smythe Trophy získal v roce 2003.

Po porážce v sedmém mači od New Jersey Devils si pro ni přijel.

McDavid byl stejně blízko, zahrál si rozhodující finále číslo 7. Neuspěl, a tak jeho jediné opravdové sportovní přání zůstává stejné.

"Chci vyhrát Stanley Cup, toť vše. To je jediné, co mě v této fázi kariéry zajímá," řekl sedmadvacetiletý fenomén pro The Athletic.

Poté přidal ještě jednu prioritu. Tu, kterou má mimo led.

"Mé priority? Jsou dvě, o nic jiného se nestarám. Chci vyhrát NHL a postarat se o svou rodinu. To jsou mé dvě úkoly," míní.

Všechno ostatní je pro něj vedlejší. Nedávné překonání mety 1 000 bodů? Fajn, ale kvůli tomu nehraje.

Očekávaný podpis rekordní smlouvy v dějinách NHL (může k němu dojít nejdříve v červenci 2025)? Velké téma spíš pro média než pro něj.

Podotkne k němu jen: "Svým kontraktem jsem tehdy (v roce 2017) nastavil laťku. Vydržela dlouho, i kvůli stagnujícímu stropu. Poslední roky se pořádky mění, kluci posouvají hranice."

Mluví vyrovnaně, jako by jen s nadhledem komentoval status quo. Kolik mu hodí příští pakt? To ho nepálí. Touha po Stanley Cupu ho ovšem spaluje.

Share on Google+