Získalo Buffalo plnohodnotnou náhradu za Peterku? Doan se začíná prosazovat

19. října 9:00Jakub Ťoupek
Buffalo mělo těžký start do sezóny. Zranění se v sestavě Sabres množí a jejich výkony na ledě nejsou celkově dobré. Atmosféra v kabině není o nic lepší než v předchozích letech. První vítězství sezóny si zajistili 16. října proti Ottawě, kdy vstřelili 8 gólů, společným jmenovatelem v jejich šancích na skórování byl útočník Josh Doan.
Když Sabres vyměnili JJ Peterku za Michaela Kesselringa a Joshe Doana, Doan nebyl považován za klíčovou součást této výměny. Byl spíše vnímán jako mladý hráč, který se stále vyvíjí a hledá svou cestu do stabilní role v NHL, ale ve svých prvních pěti zápasech za Sabres byl mnohem víc než jen prospekt.
Dostal šanci v každé herní situaci a ve svém třetím zápase si vybojoval místo v první šestce. Bez jakéhokoliv zpomalení nebo dojmu, že by měl hrát níže v sestavě, je Doan významnou součástí útočných i defenzivních akcí Sabres a každý zápas je bezpochyby jedním z jejich nejviditelnějších hráčů.
Hraje tvrdě, chodí do rohů, chodí před branku, neustále tlačí na obranu a je skvělý v osobních soubojích a získávání kotouče. Když má puk na hokejce, není snadné ho od něj dostat. V posledních utkáních k tomu přidal také velmi důležité kanadské body.
Vysokou výhru nad Ottawou řídil třiadvacetiletý Doan třemi asistencemi, proti obhájci Stanley Cupu dokonce rozhodnul dvěma brankami. Na ledě sice tráví okolo 14 minut, pokud ale ke své tvrdé hře přidá i body, může jít jeho ice-time hodně nahoru.
Ruff mu dává prostor v elitní přesilovkové formaci, při hře 5 na 5 pak září po boku Alexe Tucha, kterému dělá spoustu prostoru. V mladém útoku Sabres tak roste další klenot, který se může dostat do vysokých pater NHL.
Vedle Jiřího Kulicha, Zacha Bensona, Jacka Quinna nebo Peytona Krebse by mohl tvořit základní útočné kameny Buffala v následujících letech. Samozřejmě, všichni víme, jak to v organizaci Sabres chodí a aby měl šanci na Stanley Cup, musí se ještě přestěhovat, jako to ukázali Eichel s Reinhartem.
